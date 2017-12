Termometro giù, ghiaccia la torbiera

La montagna, il canneto, l’antica Badìa e il lago ghiacciato: non ci si abitua mai alla bellezza di una valle, in estate quanto in inverno.

Anzi, soprattutto nella “brutta stagione” quando il termometro comincia ad andare sotto zero, è proprio questo laghetto della Valganna (ce ne sono due, stiamo parlando di quello di Ganna), forse tra i primi specchi d’acqua della provincia a gelare.

Area protetta – non si può pescare, è riserva faunistica – dal grande valore naturalistico, il laghetto di Ganna è composto da un’antica torbiera e da uno specchio d’acqua visibile dalla strada che porta a Bedero Valcuvia: da qui, seguendo un sentiero, lo si può raggiungere.

Nei giorni scorsi la superficie ha incominciato a gelare e se le temperature rimarranno basse, probabilmente gelerà anche l’altro lago, più esteso, quello di Ghirla, il secondo che si incontra sulla statale, provenendo da Varese.

Ma attenzione: mentre quattro passi sulla torbiera gelata, con prudenza e attenzione, possono rappresentare un piacevole passatempo, sul lago di Ghirla le cose cambiano.

Lo ricorda il sindaco Bruna Jardini. «Non abbiamo emesso ordinanze di divieto, ma voglio da subito essere chiara: il lago di Ghirla è pericoloso perché attraversato da correnti che rendono il livello del ghiaccio sottile in più punti».

E nella torbiera? «È opportuno fare attenzione anche lì, ma l’acqua è molto più bassa e di solito lo spessore del ghiaccio è maggiore».



Un invito alla prudenza da accogliere in maniera saggia. Nel frattempo qui, qualcuno già in questi giorni ha provato i pattini.