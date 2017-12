Il territorio ha un valore: studenti e comune investono sul futuro

Mettere a profitto l’unicità. Dall’idea di valorizzare le bellezze locali potrebbe nascere un’attività imprenditoriale innovativa per il lago.

La proposta è partita dagli amministratori di Biandronno che hanno bussato all’Isis Stein di Gavirate in cerca di idee originali e frizzanti.

« Al termine del percorso – spiega l’assessore Roberto Tridello Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e Sport – i ragazzi presenteranno i loro progetti che poi potranno trovare una via reale e concreta di sviluppo, magari portando un lavoro concreto».

I progetti verranno presentati domani sera, mercoledì 6 dicembre, nella sala di Villa Borghi con inizio alle 21. Saranno gli stessi studenti delle due classi, III A SIA e IV A Turismo, a spiegare le idee che partono dal territorio e dai sistemi economici locali.

Al centro del lavoro svolto in alternanza scuola lavoro la domanda “cosa ci rende unici?”.

Tra le molteplici risposte, è emerso che nel bel mezzo della globalizzazione riscopriamo l’importanza delle “radici” come fattore identitario, come principio da cui ripartire, come criterio per discriminare, tra i mille problemi, quale posizione vogliamo assumere nel mondo, quale proposta vogliamo sostenere nel cogliere la miriade di opportunità o nell’affrontare le molteplici minacce che vengono da “La fuori”.

I ragazzi hanno lavorato sulla valorizzazione delle risorse locali di notevole pregio archeologico, artistico e naturalistico. La promozione verrebbe affidata a un’Azienda, con sede in Villa Borghi, che si occuperà di fornire servizi nel settore Turistico, in particolare sportivo non professionistico e non agonistico, nella zona del lago di Varese e piste ciclabili ad essa connesse, al fine di valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio.

« L’azienda è stata pensata come simulata dato il progetto di alternanza – chiarisce Tridello – ma questo è un buon punto di partenza per rendere reale l’impresa che potrebbe dare lavoro agli stessi ragazzi una volta diplomati. Qualche interessamento c’è già e dei finanziamenti stanno arrivano. Il passo verso il reale non è poi così irreale».

Gli studenti hanno lavorato con l’azienda tutor INNESTI SAGL, con sede ad Agno – CH, e si occupa di consulenza sulla strategia basata sull’innovazione di valore.

Due i progetti realizzati “Impresa Formativa di Villa Borghi” e “Vivere il Lago di Varese in bici”.