Il progetto editoriale de “La Storia di Varese”, realizzato dal Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le Diversità Culturali (International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities) dell’Università degli Studi dell’Insubria, si arricchisce del volume “Il territorio di Varese in età preistorica e protostorica”, curato dal professor Maurizio Harari, ordinario di discipline archeologiche presso la sezione di Antichità dell’Università degli Studi di Pavia.

Il nuovo volume, insieme a Il territorio di Varese in età romana (2014), completa la parte dedicata all’età antica.

I contributi si devono ad alcuni tra i più autorevoli archeologi e studiosi delle università di Pavia, Milano, Torino, Padova, Venezia e Nottingham, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, del Centro di Studi Preistorici e Archeologici di Varese e di altri prestigiosi laboratori, musei e istituzioni culturali nazionali.

Quello che emerge è una panoramica approfondita e aggiornata sull’ambiente, i popoli, le scritture, sugli scavi archeologici e sulle ricerche, che riguardano il lunghissimo periodo che va dal Paleolitico al periodo preromano.

Completano il volume un ricco apparato fotografico e iconografico, tabelle che aiutano a orientarsi tra periodizzazioni e abbreviazioni e una vasta bibliografia per gli approfondimenti.

Il libro è già presente nelle librerie di Varese e provincia, e a breve sarà disponibile a livello nazionale e presso le librerie on line.

Il progetto editoriale de “La Storia di Varese” nasce su iniziativa del Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le Diversità Culturali dell’Università degli Studi dell’Insubria, presieduto dal professor Renzo Dionigi e diretto dal professor Gianmarco Gaspari: si tratta di un’opera ambiziosa che, in nove volumi (volume 1: “Profili”; 2: “Storia dell’Arte a Varese e nel suo territorio”, 3: “Antichità”; 4: “Medioevo”; 5: “L’età moderna – Varese nell’Impero”; 6: “L’Ottocento”; 7: “Il Novecento”; 8: “Lingua e Scritture”; 9: “Dizionario Biografico”), a loro volta suddivisi in più tomi, si propone di raccontare la storia della Città Giardino dalla protostoria all’epoca contemporanea.

Finora sono stati pubblicati: Il Monastero di Santa Maria del Monte sopra Varese; Varese una provincia con la cultura dello sport; Varese nelle antiche stampe – XVII-XIX secolo; Storia dell’Arte a Varese e nel suo territorio; Varese e dintorni nelle terre dell’alta-Insubria: problematiche di metodo in prospettiva eco-storica; Il territorio di Varese in età romana.

Questi volumi sono attualmente distribuiti dai seguenti rivenditori:

Libreria Cortina

Via O. Rossi, 9 – Varese (c/o Padiglione Antonini – Università degli Studi Insubria)

La Giuridica

Via F. Benzi, 11 – Como

Libreria dell’Università

Via Castelnuovo, 7 – Como

Il nuovo volume è disponibile in tutte le librerie.

Il territorio di Varese in età preistorica e protostorica, a cura di Maurizio Harari uscito il: 22 dicembre 2017 pp.: XIII, 436

Collana: La Storia di Varese

Numero di collana: III*

Edizioni: Nomos

ISBN: 978-88- 98249-91- 6

Prezzo di copertina: € 49,00.