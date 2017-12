I tifosi del Varese in trasferta a Chieri

La bella vittoria di Castellazzo Bormida ha ridato fiducia ai tifosi del Varese Calcio che nella prossima giornata di campionato sarà impegnato a Chieri (Torino) in un’altra trasferta che sulla carta appare piuttosto difficile.

A Chieri ci saranno anche i tifosi del Club Passione Biancorossa che in questi giorni stanno organizzando il viaggio in pullman per il match in previsione domenica 10 dicembre alle 14.30. Il ritrovo è fissato per le 10,30 sul piazzale dello stadio “Franco Ossola” di Varese.

Il costo per il solo trasferimento in pullman è fissato in 20 euro per i soci del club e di 25 euro per i non soci di “Passione Biancorossa”. I biglietti per assistere all’incontro potranno invece essere acquistati direttamente allo stadio del Chieri. Per questa trasferta è previsto il pranzo al sacco.

Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare entro e non oltre venerdì 8 dicembre i numeri di Isacco (348-3584201) e Antonella (338-2584390).