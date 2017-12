Tigros: con il coraggio di crescere apre sul Sempione

Il numero 62 è vincente per Tigros. Sono 62 le persone che lavoreranno nel nuovo punto vendita e con Castellanza i supermercati giallo blu diventano 62. «È l’ultimo del 2017, ci abbiamo lavorato da giugno con tanta energia grazie a un bel gruppo» ha spiegato Paolo Orrigoni durante l’inaugurazione del negozio di via Bettinelli, una traversa del Sempione, che da mercoledì 6 dicembre sarà aperto a tutti.

«Siamo riusciti ad aprire prima di Natale e non era scontato. -ha continuato- Siamo stati fortunati, ma non è solo una questione di fortuna, dipende dalla nostra professionalità. Tigros è competitiva anche rispetto a competitor più grandi di noi. Abbiamo investito 13 milioni di euro ed è segno di quanto crediamo nel nostro lavoro».

Col il patron di Tigros hanno partecipato al taglio del nastro anche Don Walter che insieme con la benedizione ha portato un messaggio di speranza per tutto il progetto. Con lui anche la sindaca Mirella Cerini: «ringrazio Tigros per i posti di lavoro che coinvolgono anche i cittadini della nostra città. Il mio augurio è che anche in futuro ci sia una così positiva collaborazione».

Il nuovo punto vendita di Castellanza è un supermercato moderno, efficiente, conveniente e attento al benessere. Un supermercato facile da visitare che si sviluppa su un’area di vendita di 2.300 mq con un comodo parcheggio sotterraneo ed esterno con posti auto riservati alla ricarica delle auto elettriche. Il tutto arricchito dall’esperienza del ristorante Buongusto, a disposizione dei clienti dalla colazione alla cena.

BENESSERE, CONVENIENZA E SERVIZIO SUPER

Il cibo è la prima medicina del corpo. Da questo concetto è nato il progetto del nuovo punto vendita di Castellanza: un’ampia scelta tra 1.500 articoli freschi, accuratamente selezionati e preparati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, pescheria e gastronomia; oltre 15.000 prodotti confezionati, scelti da TIGROS per garantire un’elevata qualità e sicurezza.

Tutte le corsie, i reparti e le zone di servizio al banco del supermercato sono stati studiati per far crescere la cultura del mangiar sano. Nel reparto ortofrutta, ad esempio, ha grande spazio la stagionalità della frutta e verdura, i prodotti a Km 0, quelli provenienti dall’agricoltura biologica e le informazioni sulle proprietà nutrizionali di ogni articolo.

L’origine controllata e la sicurezza dei prodotti del reparto macelleria viene garantita dalla presenza di carni di origine italiana e di Scottona con filiera certificata. I prodotti del reparto panetteria-pasticceria sono fatti “in casa” nel laboratorio Tigros di Cassano Magnago con materie prime selezionate e farine di mulini italiani; le torte sono artigianali e preparate ogni giorno dai pasticceri Tigros. Il pesce, d’acqua dolce o salata, arriva dai migliori mercati ittici; i pescivendoli Tigros preparano ogni giorno elaborati pronti da cuocere, filetti e tartare. In gastronomia ampia scelta di piatti pronti cucinati ogni giorno dai cuochi Tigros. Il reparto propone anche oltre 100 tipi di formaggi e 50 salumi selezionati tra le migliori DOP e IGP.

LA SPESA FA BENE FA RISPARMIARE TEMPO E DENARO

Ma tutto questo non sarebbe davvero super senza due ingredienti fondamentali: la convenienza, che si traduce in risparmio e prezzi sempre bassi e la competenza professionale, al banco e nelle corsie degli addetti. Per fare risparmiare tempo ai clienti, Tigros propone inoltre i servizi di casse self e spesa self, o quelli a portata di “click” come “Tigros Drive” e “@Casa”.

Tigros Drive, in particolare, sarà presente dall’11 dicembre con una vasta area esterna dedicata al ritiro della spesa online, parcheggi riservati e addetti che consegnano direttamente in auto la spesa nella fascia oraria indicata al momento dell’acquisto, effettuato dal sito internet www.tigros.it: un modo nuovo di fare la spesa, comodo e veloce grazie al quale si possono acquistare anche prodotti freschi e da banco, con le stesse promozioni e vantaggi che si trovano tra gli scaffali del supermercato fisico.

L’ISOLA CULINARIA DEL BUONGUSTO

Grazie alla presenza nel nuovo Tigros di Castellanza del ristorante Buongusto, il momento della spesa può trasformarsi in un’esperienza ancor più piacevole e gustosa. Quest’isola culinaria, dove si possono assaporare ricette sfiziose, preparate con prodotti di qualità dei banchi e dei reparti freschi Tigros, sa offrire golose occasioni per una colazione, un aperitivo, una pausa pranzo o una cena in un ambiente moderno, luminoso e accogliente. La cucina a vista permette di vedere all’opera i cuochi, mentre preparano i piatti del giorno, stando seduti a tavola. E’ possibile scegliere anche la comoda opzione take away.

ORARI DI APERTURA DEL TIGROS DI CASTELLANZA

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 22.00. La domenica dalle 8.30 alle 20.00