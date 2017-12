Torna “Tra Legno e Acqua”, convegno nazionale sulle barche d’epoca

Torna “Tra Legno e Acqua”, quinta edizione del Convegno Nazionale sulle barche d’epoca organizzato come ogni

anno dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano. Relatori e pubblico arriveranno da ogni parte d’Italia per discutere

di restauri, nuovi vari di barche in legno, libri di mare e iniziative legate alla marineria tradizionale. Chiunque

potrà iscriversi via Internet (kit congressuale, colazione, coffee break, aperitivo e pranzo al tavolo compreso). Tra

tutti gli iscritti verrà estratto a sorte un week-end al Palace Grand Hotel di Varese, scelto come nuova e prestigiosa

sede del Convegno.

IL CONVEGNO DI MARINERIA COMPIE UN LUSTRO

Sarà un compleanno significativo quello che nel 2018 compirà “Tra Legno e Acqua – Convegno Nazionale sul

Recupero e la Valorizzazione delle imbarcazioni d’epoca e storiche”, in programma sabato 27 gennaio presso

l’esclusivo Palace Grand Hotel di Varese, a soli 40 minuti di auto da Milano e a pochi chilometri dal Lago Maggiore e

Lago di Como. Il Convegno, giunto alla quinta edizione, festeggia infatti il suo primo lustro. La partecipazione è

aperta a tutti, previa iscrizione on-line sul sito www.veledepocaverbano.com . Ogni iscritto riceverà un kit

congressuale, la colazione a buffet, il coffee break e il pranzo al tavolo presso il Ristorante Liberty del Palace Grand

Hotel di Varese. Sostenitori dell’evento saranno l’Autosalone Internazionale Jaguar Land Rover di Varese e

Castellanza, AQA Lago Maggiore, Cromatura Cassanese, Porrini Moda Besozzo, Studio GIALLO & Co. Varese,

Gioielleria Soma Besozzo, 3 Sixty Marketing Services.

IL PATROCINIO DELLO YACHT CLUB ITALIANO

Dopo il ‘sold-out’ delle precedenti edizioni l’Associazione Vele d’Epoca Verbano, da sempre organizzatrice del

Convegno, si conferma dunque come uno dei più importanti punti di riferimento a livello nazionale in questo settore.

Tra le novità di quest’anno il prestigioso patrocinio concesso dallo Yacht Club Italiano, il più antico club velico del

Mediterraneo fondato a Genova nel 1879, oltre a quello dell’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), ASDEC

(Associazione Scafi d’Epoca e Classici) e AIDE (Associazione Italiana Derive d’Epoca).

LE RELAZIONI

Il Convegno verrà aperto dal Presidente AVEV, il varesino Alessandro Corti, e i lavori si svolgeranno tra le 09.30 e le

17. Si avvicenderanno una serie di relazioni della durata di circa 20 minuti l’una, alternate dai coffee-break e dal

pranzo.

Il velista e regatante della Classe Dinghy 12’ Giuseppe La Scala relazionerà sul restauro estetico e la ristrutturazione

funzionale, crocevia tra la conservazione museale e l’utilizzo sportivo e da diporto. Gli storici Giovanni Panella e il

francese Thierry Pons proietteranno il video di Aventure Pluriel sull’esperienza di un corso Erasmus plus tenutosi per

una settimana presso il Museo della Marineria di Cesenatico. Il fiorentino Roberto Olivieri, armatore dello yacht a

vela Barbara, descriverà il refitting di questo 18 metri varato da Camper & Nicholsons nel 1923 il cui ritorno in mare

avverrà il prossimo maggio 2018 presso il cantiere Del Carlo di Viareggio. Il costruttore navale Daniele Riva e

l’ingegnere Carlo Bertorello racconteranno ‘Ernesto’, la prima barca elettrica in legno nata dalla matita del famoso

architetto argentino German ‘Mani’ Frers il quale, se libero da impegni internazionali, interverrà al Convegno.

Al romagnolo Stefano Medas l’arduo compito di raccontare l’anima delle barche, come se in passato fossero state

equiparate a esseri viventi. Lo yacht designer Leonardo Bortolami, curatore dello Scottish Fisheries Museum di

Edimburgo, presenterà in anteprima il suo nuovo libro “Imbarcazioni in legno – il restauro consapevole”. Giovanni

Cammarano da Salerno illustrerà Ninetta, replica di un gozzo in legno a vela latina. Il progettista e costruttore navale

Federico Lenardon descriverà il restauro del 6 Metri Stazza Internazionale Onkel Adolph del 1907 e della lancia da

trasporto austriaca Poto del 1920, effettuati presso il cantiere Alto Adriatico Custom di Monfalcone dove lavora.

UN WEEK-END ESTRATTO A SORTE

Durante il Convegno i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare l’esposizione dei modelli in scala dell’artista

Luca Ferron, le fotografie di regate di vele d’epoca del fotografo James Robinson Taylor e di effettuare dei test-drive

a bordo delle vetture Jaguar Land Rover esposte all’ingresso dell’Hotel, tra le quali E-PACE, il nuovo SUV compatto

della prestigiosa casa automobilistica. Al termine della giornata, tra gli iscritti al Convegno presenti in sala che

avranno corrisposto la quota di partecipazione (vedi qui ), verrà estratto a sorte un week-end al Palace Grand Hotel di Varese per due persone.

LA CONVENZIONE PER IL SOGGIORNO

Chi vorrà presenziare a Varese fin dalla giornata di venerdì 26 gennaio, oppure trattenersi in città al termine

dell’evento, potrà approfittare della convenzione stipulata con il Palace (www.palacevarese.com). I partecipanti

potranno prenotare una camera singola (60 euro/notte) o doppia (80 euro/notte), che comprende il pernottamento

e la prima colazione. Un’ottima occasione per visitare le bellezze del territorio e i Laghi di Varese e Maggiore, ricchi

di borghi antichi e percorsi naturalistici.