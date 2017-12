Torna il Mercatino di Natale: spazi gratuiti per espositori e artisti di strada

Tornano, a partire dal 17 dicembre, il mercatino di Natale e una serie di iniziative che animeranno piazze e strade di Lavena Ponte Tresa.

Per l’occasione, l’Amministrazione comunale mette a disposizione spazi gratuiti per chi intende partecipare come espositore oppure per artisti di strada che vogliano proporre attività e momenti di intrattenimento.

Chi fosse interessato può presentare la richiesta agli uffici comunali entro il 12 dicembre.

Sul sito del Comune trovate il modulo da scaricare e consegnare agli sportelli comunali, con gli orari e tutte le indicazioni necessarie

Oppure scaricatelo da qui