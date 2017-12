Torna Telethon a Varese

Torna Telethon anche a Varese.

Il grande evento per la ricerca sulla Distrofia Muscolare sarà protagonista del weekend del 15, 16 e 17 dicembre, a Varese come in tutta Italia, in corrispondenza con la maratona televisiva Rai.

La casa di Varese sabato 16, sarà come d’abitudine la sede della Bnl di via Volta, oltre che in piazza del Podestà, in un banchetto realizzato insieme ad Avis. «Rispetto a 26 anni fa, quando la mia associazione ha avuto l’idea di questo evento, fa le cose vanno molto diversamente – spiega Rosalia Chendi, presidente UILDM Varese e delegato Telethon – Ma, se prima Telethon, serviva per far partire una ricerca per le cure, ora sostiene una ricerca e delle cure che sono costose. L’importante però è fare rete e a Varese come in altre piazze non siamo soli».

Telethon ci sarà anche in altri punti della provincia: a Laveno Mombello (il 16 e il 17), a Busto Arsizio e a Gallarate (sabato 16).