Totò e la piccola fiammiferaia, “Natale a Teatro” con i ragazzi delle scuole

Per il secondo anno consecutivo l’Istituto Comprensivo De Amicis di Gallarate organizza il saggio dei laboratori teatrali nell’ambito del progetto “Teatro”, che coinvolge le classi dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado.

L’evento si terrà il 18 dicembre dalle ore 14.30 in poi al Teatro del Popolo di Gallarate (via Palestro), con il patrocinio del Comune di Gallarate.

Saranno messe in scena quattro opere teatrali: “La piccola fiammiferaria”, ossia la classica fiaba di Andersen attualizzata con tematiche come l’emarginazione, la solitudine, l’indifferenza umana; “La regina delle nevi”, altra fiaba di Andersen, dove campeggiano in uno scenario magico e fantastico i temi dell’amicizia e della solidarietà; “Peter Pan e Wendy”, una meravigliosa immersione nel mondo delle fate e dei pirati ispirata al libro di J.M. Barrie; infine “Miseria e nobiltà”, la celeberrima commedia di E. Scarpetta, a cui si era ispirato l’omonimo film di Toto’, e in cui domina un esilarante gioco delle parti. Tutte queste opere vengono ambientate in un clima natalizio, dove alla fine trionfano i grandi valori della vita: l’amore, l’amicizia e la famiglia, in cui non si deve mai smettere di credere. I bambini e i ragazzi coinvolti nel progetto hanno preparato con enorme entusiasmo e passione le loro performances apprendendo appieno tutti gli obiettivi che l’educazione alla teatralità mira a raggiungere ispirandosi proprio alle teorie aristoteliche sul ruolo altamente didattico e formativo del Teatro.

Tutti i testi sono stati scelti per il loro importante valore didattico dalla prof.ssa Ileana Ridolfo, organizzatrice dell’evento e regista delle opere teatrali, le musiche sono state curate in collaborazione con due alunni ormai conclamati “fonici ufficiali” dei laboratori: Riccardo Mietto, ex alunno della scuola media, e Tommaso Verrascina. I costumi e le scenografie sono state realizzati dai genitori degli alunni coinvolti. Ospiti della manifestazione saranno gli scrittori Sara Magnoli, Annitta Di Mineo, Chiara Andreazza, Valentina Furnò e Antonio Conticello.

Il progetto Teatro continuerà con tanta energia nel corso dell’anno con la partecipazione a concorsi nazionali (realizzazione di opere classiche greche ) e territoriali ( festival della Valle d’Olona), con la realizzazione di un progetto PON “Aria Nuova sez. teatro”, con la Settimana della Lettura sez. Teatro e con il saggio di fine anno scolastico.