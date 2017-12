A Tradate si parla di fenomeni climatici estremi

Durante lo scorso mese di Settembre 2017, le isole caraibiche e la Florida sono state colpite in successione da tre violenti cicloni, che hanno prodotto molte vittime e danni materiali ingenti. Tra l’altro, a Portorico, per la prima volta è stato pure messo fuori uso il radiotelescopio di Arecibo, che con i suoi 330 metri è il massimo al mondo. Purtroppo non si tratta di un evento casuale: in questi ultimi decenni il numero e la intensità dei cicloni tende infatticontinuamente ad aumentare. La causa primaria di questa situazione risiede nel riscaldamento globale che l’atmosfera del nostro pianeta sta sperimentando da oltre un secolo a causa della dissennata emissione industriale di gas serra come CO2 e metano. Sarà questo lo spunto per l’interessante appuntamento programmato dal GAT, Gruppo Astronomico Tradatese per Lunedì 11 Dicembre 2017, h 21 al Cine GRASSI sul tema: CICLONI E TORNADO, QUANDO LA NATURA SI SCATENA.

La serata, ricca di spettacolari immagini e filmati, sarà condotta dal dott. Giuseppe PALUMBO, molto noto per la sua grande esperienza nella cinematografia scientifica. L’influenza negativa del riscaldamento globale sui fenomeni atmosferici ESTREMI ( quali sono indubbiamente tornadi e cicloni) viene riconosciuta praticamente da tutti gli scienziati che si occupano di clima: l’unica voce …fuori dal coro, è purtroppo l’attuale Amministrazione americana che, per ragioni esclusivamente politiche (o peggio elettorali) fa finta di non credere all’influenza umana sul riscaldamento globale, quindi alla necessità di prendere misure immediate e sostanziose per limitare l’immissione in atmosfera di gas serra. La verità è che i cicloni si formano per evaporazione spinta dell’acqua oceanica, quindi, con più l’acqua del mare si scalda, con più la tendenza a produrre fenomeni ciclonici aumenta. Da questo punto di vista sta diventando sempre più a rischio anche il bacino del Mediterraneo, che nei decenni passati era invece una regione dal clima gradevole e stabile: lo testimoniano le ripetute violentissime trombe d’aria che stanno colpendo un po’ dovunque le coste italiane (da Sanremo a Bari) in questo turbolento inizio di Dicembre 2017.

La serata dell’ 11 Dicembre sarà per il GAT l’ultima del 2017. Per questo, come da tradizione, sarà anche una specie di serata di gala, che si inizierà con la consegna di un diploma ad alcuni soci benemeriti ( iscritti al GAT da almeno 25 anni) e con la premiazione di chi si è particolarmente distinto durante il 2017. Inoltre, essendo anche una serata pre-natalizia, a tutti presenti verrà consegnato un piccolo ma prezioso dono in tema con gli interessi scientifico-didattici degli astrofili tradatesi.