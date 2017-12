Trapianto capelli in Turchia: soluzione definitiva con tecnica FUE

Il desiderio di sfoggiare un nuovo taglio di capelli, la possibilità di godere di una chioma fluente sono un’aspirazione che accomuna sempre di più uomini e donne.

Rinunciare ai capelli soprattutto per un uomo è un po’ come scegliere di abbandonare un sogno.

Oggi grazie alle nuove tecnologie poter sfoggiare una capigliatura perfetta è possibile.

Se il trattamento anticalvizie non ha dato alcun risultato la soluzione è un trapianto di capelli, una scelta radicale ma di sicuro effetto grazie alla tecnica FUE.

La soluzione? Una vacanza tricologica in Turchia

Chi ha deciso di riappropriarsi dei propri capelli oggi può fruire del trattamento con tecnica FUE in Turchia.

Ad eseguire il trapianto di capelli sono cliniche professionalmente avanzate e sicure, che rilasciano al paziente, al termine dell’intervento, un certificato di garanzia a vita.

Volendo ricevere informazioni più dettagliate sul trapiantodicapelliistanbul.it ci si rivolge ad una realtà come quella dell’agenzia che, oltre a fornire ampi dettagli sulla tecnica FUE, garantisce pacchetti completi comprensivi di volo aereo, trasferimenti e soggiorno in Turchia, intervento e pratiche mediche pre e post operatorie, ed un interprete a completa disposizione durante tutto il periodo di permanenza.

Trapianto capelli Turchia come funziona

Il trattamento prevede il prelievo delle unità follicolari dall’area occipitale del capo, quindi nuca e zone laterali della testa, dove di norma i capelli resistono anche tutta la vita, ed il successivo innesto nelle zone dove sono caduti.

Grazie alla FUE i capelli innestati attraverso la procedura di trapianto cresceranno fluenti e non

avranno più modo di cadere: la certificazione del trattamento garantisce proprio questo aspetto.

Questa tipologia di intervento vanta una percentuale di riuscita decisamente elevata. Si stima che l’innesto dei bulbi nell’area frontale ha un percentuale di riuscita attorno al 90-95%, mentre il 60-70% dei bulbi innestati nel vertice mettono radici e crescono sani e forti.

Trapianto capelli Turchia opinioni

In seguito al trapianto vengono raccolte le testimonianze dei pazienti.

Le opinioni hanno una valenza determinante e si rivelano utilissime per migliorare il servizio.

I suggerimenti dei pazienti sono preziosi per consentire allo staff medico, ma soprattutto a chi organizza tutte le fasi del servizio di offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze del paziente.

Le esperienze concrete dei pazienti sono infatti il modo migliore per far conoscere la professionalità di chi opera in questo settore.

I commenti raccolti trovano spazio sulle pagine web dell’agenzia, e se si desidera restare anonimi nessun problema, la pubblicazione avviene nel pieno rispetto della privacy.

Quanto costa il trapianto di capelli con tecnica FUE?

Questa tipologia di intervento ha un costo pari a 2.290 euro per una sessione, indipendentemente dal numero delle unità follicolari innestate.

In una sessione, spiegano i responsabili della clinica della dott.ssa Gamze Menteşoğlu, ad Istanbul, possono essere innestate dalle 1000 alle 5000 unità follicolari.

In una sola sessione è possibile ottenere risultati strabilianti “Con questo metodo riusciamo nel 70% dei soggetti a completare con una sola sessione l’intero lavoro di copertura dell’area calva – spiegano i medici del team -.

Con un costo fisso e accessibile siamo sicuri che al paziente può essere innestato il massimo numero di bulbi che è possibile trapiantare in una seduta in relazione alla grandezza della sua area da trattare e alle capacità della sua zona donatrice”.