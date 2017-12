Trasferta insidiosa per la Pro Patria

Ritrovata la vittoria contro il Trento, un’altra squadra trentina è sulla strada della Pro Patria: domenica 3 dicembre (ore 14.30) i tigrotti saranno ospiti del Levico Terme.

Una gara da non sottovalutare e che può nascondere insidie per i biancoblu: il Levico, con 22 punti in classifica, sta dimostrando di essere una squadra quadrata e pericolosa.

Mister Ivan Javorcic deve però far fronte a due assenze in difesa: non saranno della gara lo squalificato Giovanni Zaro e l’infortunato – rientro previsto in 20 giorni – di Alessio Marcone. Difesa così “costretta” con Riccardo Colombo riportato in retroguardia, Ivo Molnar e Dario Scuderi.

Da definire anche la condizione di Alex Pedone; in caso di un altro forfait, possibile che venga schierato nell’undici titolare uno tra Jacopo Mozzanica e Matteo Arrigoni. Sicuri davanti Nicolò Gucci e Mario Alberto Santana, con Giuseppe Le Noci ed Elia Bortoluz pronti a entrare dalla panchina, così come qualche minuto potrebbe giocarlo Donato Disabato dopo il lungo infortunio.

Il Levico arriva da tre risultati utili di fila. Prima il pareggio imposto in casa al Rezzato 0-0, a seguire la vittoria interna 3-1 contro la Romanese, poi il colpo in casa della Grumellese 2-0. L’uomo più pericoloso della squadra diretta da mister Stefano Manfioletti è Fabio Bertoldi, che ha già messo a segno 10 reti nelle 13 gare giocate.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn #levicopropatria via Instagram e Twitter.