Trasporti e cultura, le priorità del Partito Democratico

Se gli emendamenti al bilancio passeranno, sarà anche una vittoria per il Pd.

Se questo non succederà, saranno stazioni, Alptransit, trasporto pubblico, Pedemontana e cultura i primi punti del programma per le prossime regionali, che non si sa ancora se saranno in un grande election day con le politiche – 4 marzo – o a primavera inoltrata, assieme alle amministrative.

Lo ha detto oggi in un incontro con la stampa il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Alfieri.

«Siamo alle battute finali di legislatura che si concretizzeranno con l’approvazione di due importanti punti che riguardano Regione Lombardia: il bilancio e la legge elettorale – spiega Alfieri – . Quest’ultimo argomento riguarderà la questione della doppia preferenza di genere: in ogni lista ci saranno quattro uomini e quattro donne». «Sul bilancio – continua Alfieri – il Pd ha deciso di presentare una proposta per ogni area della Lombardia. Per la nostra provincia il consigliere regionale Alessandro Alfieri punta su alcuni emendamenti tematici e altri più territoriali.».

LE PROPOSTE – «Prima di tutto la grande promessa non mantenuta di Maroni: la gratuità della tangenziale di Varese – spiega il consigliere regionale -. Noi chiediamo di destinare risorse per esentare i nostri cittadini dal pedaggio. Poi c’è AlpTransit, un’infrastruttura importante che necessita di opere di mitigazione e di messa in sicurezza, così come l’area della stazione di Gallarate che attende sia una riqualificazione che la realizzazione di parcheggi per i pendolari. E’ necessario affrontare il grande tema del trasporto pubblico locale per potenziare i collegamenti fra i centri periferici, il capoluogo e i nodi ferroviari più importanti».

Diversi e molto specifici gli interventi necessari in questo campo per il PD: intensificazione delle R-link e delle linee primarie come la Varese-Luino e la Varese-Sesto Calende, maggior integrazione gomma-ferro soprattutto in Valceresio con la riapertura della Arcisate-Stabio, interventi specifici in aree a domanda debole, come il collegamento Valganna-Boarezzo nel nord provincia e l‘integrazione della funivia di Curiglia nel sistema trasporto pubblico locale.

Per l’ambiente il PD chiede a Regione un impegno maggiore per la depurazione e la qualità dell’acqua. «Per noi gli interventi prioritari – continua Alfieri – sono quelli ai depuratori di Olgiate Olona, Gornate Olona, Cairate, Luino e Porto Valtravaglia».

Attenzione inoltre alla «promozione turistica-culturale della provincia. Regione si deve impegnare sul finanziamento degli IAT e investire su due poli culturali come come la nuova biblioteca di Gallarate e la riqualificazione, a Busto, dell’area Conventino-ex carcere.

Al nord provincia chiediamo che venga finanziata la pista ciclopedonale fra Induno Olona e Arcisate. Sempre a Busto da anni i residenti del quartiere di Sant’Anna aspettano il sottopasso: promesso tante volte dalle maggioranza di centrodestra e ancora non realizzato».

Ad ognuno di questi temi corrisponderà un emendamento al bilancio per il quale il Pd promette battaglia in aula.

ELEZIONI – Durante l’incontro di stamane, dove nella sede di viale Monte Rosa sono stati scambiati gli auguri di Natale (nella foto sopra), Alfieri ha parlato anche delle prossime elezioni regionali, esprimendo la preferenza del partito per un voto a primavera inoltrata, accorpato con le amministrative di maggio, piuttosto che con la data finora indicata, del 4 marzo. «Questo per non vedere schiacciati dalle elezioni politiche gli importantissimi temi regionali», ha spiegato.

CANDIDATURA – Una battuta, Alfieri l’ha riservata anche alla sua scelta in merito alle prossime consultazioni: candidato al Parlamento? In Regione? «Ad oggi il mio impegno è di costruire una seria proposta per le elezioni regionali, sulla quale sto lavorando. Ho avuto contatti col segretario Matteo Renzi che mi ha più volte chiesto un maggiore impegno. Deciderà lui».