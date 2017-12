Tre comunità di lutto dopo lo scontro mortale. Indagini in corso

Le comunità di Saronno, Solaro e Rovello Porro si ritrovano, in queste ore, unite dal tragico incidente che venerdì sera è costato la vita a tre giovanissimi: il 16enne saronnese Alessandro Masini, il 15enne di Rovello Porro Matteo Carnelli e il suo compaesano di 21 anni Davide Greco.

LO SCONTRO

Erano da poco passate le 22,30 i ragazzi erano attesi ad una festa di compleanno a Solaro. Il festeggiato scrive un messaggio perchè sono in ritardo e loro rispondono “Arrivamo”. Ma in viale Lombardia, all’altezza del distributore di benzina prima dell’incontro con via Como, avviene l’impatto con un camion che trasporta sale. Si parla di un tentativo di inversione ma la certezza è la violenza dell’urto che non lascia scampo ai tre passeggeri. I vigili del fuoco arrivati sul posto estraggono dall’auto il 22enne al volante. Viene accompagnato all’ospedale Niguarda: ha 8 costole rotte e un problema polmonare ma è fuori pericolo. Per lui la prognosi è di 30 giorni. All’ospedale di Saronno viene accompagnato il conducente del camion letteralmente sotto choc. Sul posto arrivano i familiari straziati dal dolore accanto a tanti passanti e avventori del vicino locale che si sentono coinvolti e affranti dalla tragedia.

IL CORDOGLIO

La notizia della scomparsa dei tre ragazzi fa presto il giro delle tre comunità: si mobilita l’Istituto Prealpi dove Alessandro frequentava il terzo anno del liceo sportivo e Matteo il terzo di alberghiero che esprime vicinanza alle famiglia e supporta i compagni di classe. Grande cordoglio anche nel mondo dello sport: i due minorenni fino l’anno scorso militavano della Rovellese, categoria Giovanissimi, mentre Davide Greco, che da pochi giorni aveva iniziato a lavorare con il fratello, era dirigente della squadra di calcio amatoriale Lokomotiv Saronno. Il team ha subito annullato la partita in programma sabato e per tutto il weekend sui diversi campi saronnesi e rovellesi, da quello di serie B di volley a quelli di calcio, si è osservato un minuto di silenzio. Cordoglio è stato espresso anche dalle amministrazione di Saronno e Rovello Porro tramite i sindaci ed in particolare quello del comune comasco ha annunciato una giornata di lutto cittadino il giorno dei funerali. Domenica sera familiari e amici si sono ritrovati alla chiesa dell’oratorio di Rovello per un momento di preghiera. Partita anche una raccolta fondi: “Abbiamo deciso di non donare alla famiglia di Davide fiori, corone o altre cose che possano appassire nel tempo – spiegano dalla Lokomotiv Saronno – ma di realizzare un aiuto concreto con una raccolta fondi”.

È possibile lasciare qualsiasi donazione in segreteria Robur, al centro sportivo Ugo Ronchi di via Colombo a Saronno, oppure tramite bonifico intestato a Marco Greco, con causale per Davide Greco (Iban: IT62F0311150523000000000881).

LE INDAGINI

Mentre sul luogo dell’incidente continuano ad essere portati mazzi di fiori, soprattutto rose, procedono le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno guidati dal capitano Pietro Laghezza per chiarire dinamica dell’incidente. Come prevede la legge in questi casi è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo in cui confluiranno tutti gli elementi necessari per chiarire l’accaduto. Al momento le salme dei tre giovani si trovano all’obitorio di Busto Arsizio dove nelle prossimi ore saranno sottoposte agli accertamenti autoptici.