Tre corali per il concerto di Sant’Ambrogio

L’attesa del Natale e la festa per il patrono del paese saranno l’occasione per un bel concerto in programma a Porto Ceresio, organizzato dall’Amministrazione comunale, dalla Parrocchia e dalla sezione varesina di Usci, l’Unione società corali italiane.

L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, a Porto Ceresio.

Si esibiranno il Coro Piambello di Brusimpiano, diretto dal M° Federica Netti; il Coro Anemos di Samarate, diretto dal M° Paolo Castagnone, e il Coro Pieve del Seprio di Castronno diretto dal M° Matteo Magistrali.

Il concerto fa parte della rassegna “Cantiamo il Natale per…“, una rassegna corale natalizia dell’Unione Società Corali Italiane che si tiene contemporaneamente oltre che a Porto Ceresio anche a Biumo Inferiore, Caidate, Crenna di Gallarate, Gazzada e Solbiate Arno.

Il concerto, che si svolge con il patrocinio della Provincia di Varese, è ad ingresso libero.