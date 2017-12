Tre etti di hasicsc e marijuana, arrestato

Giovedì sera uno spacciatore di droga recidivo e “versatile” è stato arrestato dagli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Gli agenti di via Ugo Foscolo avevano infatti acquisito la soffiata che tale “Hamza”, appellativo non corrispondente al suo vero nome ma con il quale il pusher è noto nell’ambiente, aveva appena ricevuto una partita di sostanza stupefacente che si apprestava a rivendere ai suoi clienti. Non è stato difficile per i poliziotti identificare lo spacciatore, il trentaquattrenne tunisino M.B.D., in quanto già in passato lo avevano arrestato cogliendolo in flagrante cessione di droga a un minorenne.

Più difficile è stato invece individuarne la dimora attuale poiché, pur avendo il sospettato trasferito la sua residenza a Gallarate, era di fatto irreperibile e già ricercato per la notifica di provvedimenti giudiziari. Tuttavia, dopo una rapida attività informativa, gli agenti hanno localizzato l’attuale recapito di “Hamza” in un appartamento di via Camerino a Busto Arsizio e si sono appostati nelle vicinanze. Verso le 19.00 infatti il tunisino è sceso da una vettura condotta da un connazionale e, prima di poter entrare nel condominio, è stato bloccato, perquisito e trovato in possesso di una dose di cocaina e una di marijuana nascoste in un pacchetto di sigarette. A quel punto la perquisizione è stata estesa all’appartamento dove, ben nascosti nel cassone della tapparella del bagno, sono stati trovati altri 260 grammi di hascisc, 60 grammi di marijuana e 6 dosi di cocaina.

L’uomo è stato arrestato in flagrante detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.