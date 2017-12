Tre Valli e Rally dei Laghi appassionano i lettori

Basket e calcio restano gli argomenti più “raccontati” nelle pagine sportive di VareseNews, ma nulla batte – in termini di numeri secchi – due grandi eventi che catalizzano l’attenzione dei lettori nel breve lasso di tempo in cui vanno in scena.

A dominare infatti la classifica degli articoli più letti del 2017 ci sono infatti quelli che riguardano la 97a Tre Valli Varesine di ciclismo (andata in scena il 3 ottobre) e il 26° Rally dei Laghi disputato tra il 25 e il 26 marzo. Le due competizioni hanno acceso grande interesse, sia per quanto riguarda la cronaca di quanto è avvenuto sulle strade, sia (e questo vale soprattutto per la Tre Valli e il suo “antipasto”, la Gran Fondo amatoriale) per le notizie di servizio che hanno riguardato la corsa. Strade chiuse, orari, classifiche: avete apprezzato il nostro lavoro un po’ in tutte le sue parti.

La passione dei lettori varesotti per bici e motori però è forte e si è riscontrata anche in altre occasioni: le scomparse di Mauro Macchi (noto dirigente della Carnaghese) e di Marco Lazzati (storico ingegnere capo della Cagiva) sono altri articoli che hanno interessato migliaia di lettori. Idem per la curiosa presenza in un ristorante varesino di una star del Motomondiale, Jorge Lorenzo, nei suoi primi giorni di pilota Ducati. Molto seguito anche un altro appuntamento particolare, il Tor de Geants, trail di corsa in montagna che il giornale ha seguito lungo tutto il suo svolgimento.

CALCIO E BASKET, NON SOLO CAMPO

Varese-Como, sempre attesissima

Gli sport di squadra, che non hanno a disposizione il singolo “evento” di massa, restano comunque imprescindibili per la nostra redazione sportiva e per i tanti tifosi che popolano VareseNews quando si parla di Openjobmetis, Varese Calcio o – in minor misura – Pro Patria. A fare il botto, anche in questi casi, sono stati soprattutto gli articoli legati a momenti particolari: nel calcio spiccano (purtroppo) gli incidenti avvenuti a Masnago per Varese-Como e alcune pagine delle travagliate vicende societarie biancorosse (l’addio di Taddeo e quello di Baraldi).

Per quanto riguarda la pallacanestro invece, fece scalpore (e migliaia di pagine viste) il clamoroso sfogo di Attilio Caja dopo la sconfitta di Cremona a inizio anno, quello in cui il coach minacciava di spedire in Cina gran parte della squadra, uno scoop esclusivo del nostro giornale. Sempre a livello di canestri, la tragica scomparsa del giovane Paolo Talamoni e il malore – fortunatamente a lieto fine – che ha colpito Marco Veronesi sono altre notizie tra le più lette delle nostre pagine sportive.

LE DIRETTE MULTIMEDIALI

Openjobmetis, il clamoroso +31 a Cantù

Una delle grandi offerte di VareseNews ai propri utenti riguarda da alcuni anni le dirette multimediali (i cosiddetti liveblog) con cui raccontiamo ogni weekend le partite di calcio e basket. Appuntamenti fissi per tantissimi di voi, in particolare per le decine che commentano ogni volta i match in diretta, una delle potenzialità dei nostri live.

Scartabellando tra le statistiche, anche in questo caso, Tre Valli e “Laghi” fanno la parte del leone. La diretta della classica della “Binda” è stata visitata (nonostante fosse trasmessa dalla Rai) da quasi 13.5oo persone per circa 1.850 ore mentre la diretta del rally ha avuto oltre 18mila utenti singoli e quasi 2.000 ore trascorse nel nostro spazio dedicato.

Nel basket i numeri sono stati piuttosto costanti e ogni partita di campionato ha avuto tra i 3mila e i 5mila visitatori unici. Nel 2017 le gare più seguite sulla #direttavn sono state quelle con Cantù e Brescia alla 3a e 4a giornata dell’attuale Serie A; nei primi mesi dell’anno spiccano invece Openjobmetis-Fiat e la già citata Cremona-Varese (quella dello sfogo di Caja).

Passando invece al calcio, la parte del leone l’ha fatta l’attesissimo Varese-Como che ha quasi triplicato le altre partite con circa 1.100 ore trascorse dagli utenti sulla nostra pagina dedicata. Tra le altre giornate di spicco ci sono state la prima (biancorossi a Borgaro, Pro Patria con il Lecco), la quinta e la sesta. Per il campionato scorso molti i lettori collegati per le partite di playoff del Varese, la prima con la Caronnese e la seconda con il Gozzano.