Tredicenne investito davanti al Municipio

Ancora un pedone investito nel cuore di Saronno e in città ormai si parla di emergenza sicurezza. Nell’ultimo mese sono stati 9 i sinistri che hanno visto coinvolti colpiti da auto.

L’ultimo episodio ieri mattina alle 7,30 quando un 13enne è stato investito in via Marconi davanti al Municipio. Il ragazzino stava attraversando sulle strisce all’altezza dell’incrocio con via Mazzini quando è stato colpito da un’Opel Mokka guidata da un saronnese. Immediati i soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza del Sos di Uboldo che ha accompagnato il 13enne al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per le cure del caso. E’ stato raggiunto dai genitori ma se l’è cavata senza gravi conseguenze.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che rilevato il sinistro e tentato di deviare il traffico visto che si sono create code e rallentamenti un po’ in tutte le direzioni. Lo scorso 4 dicembre era avvenuto un altro incidente nello stesso punto: a colpire una 70enne che stava attraversando la strada un’altra Opel Mokka.