Trentesimo anniversario per il Csk Busto…con sorpresa

La tradizionale festa degli auguri di fine anno che si è tenuta a Sacconago all’Oratorio San Luigi per ricordare tutti gli avvenimenti della stagione appena trascorsa è stata anche momento per festeggiare il 30° Anniversario di attività del sodalizio Bustocco/Sinaghino.

Per l’occasione il CSK ha voluto farsi un grande regalo, ha invitato all’evento il Campione plurititolato Vincenzo Figuccio, (9 Titoli Europei 3 titoli Mondiali), attualmente preparatore atletico del C.S. Carabinieri di Roma sezioni arti marziali e scherma e allenatore della Nazionale di Karate, che ha tenuto un seminario seguito da oltre un centinaio di praticanti venuti da diverse provincie Lombarde, dal Veneto e dal Piemonte, che sono rimasti estasiati dal mix di capacità, competenza e soprattutto passione che il Maestro Figuccio è riuscito a trasmettere.

Al termine del Seminario, il maestro si è concesso per un’intervista nella quale ha raccontato ad atleti e pubblico della sua esperienza nel mondo del karate: Iniziata la pratica a 5 anni, a 16 anni la prima convocazione in Nazionale dove è rimasto per quasi 20 anni comunque con molti sacrifici, fino a 7 ore di allenamento al giorno, molte rinunce ripagate dai risultati di una carriera eccezionale.

Uno degli avvenimenti della stagione è stato il conferimento del 6° Dan al M° Franco Barone, una colonna per il CSK, e proprio il Campione ha consegnato il diploma a Franco. Figucccio si è poi concesso ad una interminabile fila per foto e autografi, rimarrà nei ricordi e nel cuore aver potuto vedere da vicino un personaggio di così alto livello.

Congedato il campione, la festa è proseguita con le esibizioni di tutti i gruppi della società e i riconoscimenti a dirigenti ed atleti, per una stagione densa di soddisfazioni dal punta di vista dei risultati agonistici culminata con il 4° posto nella classifica per società ai Campionati Nazionali UISP di karate, per un totale di 19 podi (5 ori, 6 argenti e 8 bronzi), a cui vanno aggiunti numerose vittorie in campo regionale ed anche risultati di prestigio in gare di livello internazionale.

Ma per il CSK l’agonismo è solo una parte della propria ragion d’essere si importante ma non esclusiva, a livello organizzativo le tante iniziative che vanno verso il sociale; da Karate Donna giunta alla 29° edizione, alla GAD Ginnastica a Domicilio per persone Anziane in collaborazione con i Servizi Sociali e il Club Boschessa, a Palestra A Cielo Aperto con attività motorie per Anziani e le case di riposo cittadine al Parco Alto Milanese nel periodo estivo, Karate e Malattie Mentali con l’ associazione Delfini Birichini, a Karate Evergreen dove si comincia la pratica a 60 anni, e l’ultimo nato (2 edizioni) il CRES (Centro Ricreativo Estivo Sportivo) che accoglie i bambini nei periodi di chiusura delle scuole, e i le 2 gare Nazionali, il Trofeo Alto Milanese ed il Trofeo Karate Donna. Tutte queste attività hanno portato il CSK ad essere una delle realtà più importanti del panorama cittadino con oltre 400 associati.

Per organizzare una tale mole di attività ci vogliono radici profonde, principi chiari e lungimiranza ed a partire dal Presidente Taddeo Patrizia al D.T. Paolo Busacca con un Direttivo composto da Laura Longo, Gianluca Di Carlo, Paolo Venegoni, Maurizio Boselli e Angela Salerno che è in grado di elaborare ed attuare programmi tanto complessi i 30 anni del CSK si può proprio dire che sono stati spesi bene.