Tresoldi alla prima vittoria con il suo Varese: «Questa squadra ha tanti valori»

Prima gara alla guida del Varese e primo successo ottenuto. Dagli spogliatoi di Castellazzo Bormida, dopo il 2-0, Paolo Tresoldi fa i complimenti ai suoi ragazzi: «Questa squadra ha tanti valori. Oggi di mio c’è poco o niente, i ragazzi hanno grande voglia e meritano di più. Repossi ha fatto una bella partita, ma anche un’ingenuità della quale si è pentito immediatamente. La volontà è quella di fare il meglio possibile guardando una partita alla volta, iniziando dalla Coppa Italia di mercoledì, gara alla quale tengo molto. Sono a Varese da dieci anni e in questo tempo ho visto tante società e dirigenti e noi ci siamo riproposti di essere gruppo. Lottare assieme perché da queste situazione se ne esce solo così. Non sono nelle condizioni di chiedere nulla. Chi oggi ha abbandonato lo stadio l’ha fatto con grande tristezza, so che sono sempre stati vicini alla squadra. Mi è spiaciuto tanto vederli andare via».

Deluso il tecnico del Castellazzo Bormida Alberto Merlo: «Non abbiamo fatto la stessa gara di settimana scorsa e mi spiace. È stata una gara strana, anche per i fumogeni che hanno più volte fermato il gioco nel primo tempo. La fortuna non ci ha aiutato, abbiamo avuto qualche palla gol ma non l’abbiamo sfruttata. Siamo comunque stati bravi a tenerla in equilibrio fino».

Andrea Battistello: «Con il nuovo allenatore abbiamo trovato nuovi stimoli. Si era già visto in settimana che c’era più entusiasmo e questo ci ha permesso di vincere oggi. Quando ci sono questi fatti, non è mai facile riprendere il gioco, ma siamo stati bravi a tenere alta l’attenzione e chiudere la partita nella ripresa».