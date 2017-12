Tresoldi: “Qualche rammarico per il risultato”

Meglio il Varese, ma con un attacco spuntato non è possibile vincere. L’opinione è diffusa nella sala stampa di Masnago al termine della gara finita 0-0 contro la Varesina. «Considerando i problemi attuali – è l’opinione di mister Paolo Tresoldi – ritengo che oggi ci sia stata una buona prestazione. Il rammarico è solo per il risultato perché abbiamo avuto l’ennesima conferma che la squadra sta mettendo in campo tutto ciò che ha nelle proprie corde. Confermo anche che ci sono margini ampli di crescita: basti pensare a Lercara che ha giocato fuori ruolo; quindi sono fiducioso per il lavoro che faremo nel periodo natalizio».

Galleria fotografica Varese - Varesina 0-0 4 di 26

«Sappiamo – prosegue il giovane tecnico – che il nostro atteggiamento è sempre teso a cercare di vincere, specialmente in casa. Ci abbiamo provato, ed è un peccato che con un punto ci si alzi di poco rispetto alla zona calda, però arriviamo da due sconfitte tra Coppa e Campionato e quindi lo prendiamo e lo mettiamo via. Per quanto fatto oggi, meritavamo la vittoria contro una squadra che spesso fuori casa ha fatto risultati importanti e a cui non abbiamo concesso niente».

Parlando di singoli, Tresoldi inizia da Zazzi: «Ha una dote: è estremamente intelligente e sa adattarsi alle varie situazioni di gioco. Palazzolo lo preferisco nel cuore del gioco e così ho utilizzato Federico per le sue qualità in una zona di campo in cui può essere importante. E poi ci serve sui calci da fermo. Spendo anche una parola per Melesi che lavora in modo metodico e attento e si merita una citazione: è sempre silenzioso ma è giusto che abbia le sue opportunità». Infine il tecnico del Varese non risolve l’enigma sul probabile rigore nel finale: «Il tocco di mano? Non ho visto l’episodio, ma la direzione di gara è stata costante per tutta la partita. E comunque sappiamo che nessuno ci regala niente».

Sul fronte rossoblu, mister Alessando Marzio ammette le “mancanze” della sua squadra. «Non è stata la migliore Varesina, rispetto alle ultime trasferte ma anche rispetto alle sconfitte interne in cui abbiamo comunque giocato bene. Oggi i ragazzi non mi sono piaciuti anche se sono stati bravi a non prendere gol fuori casa: venivamo da due KO e quindi un punto è d’oro in questo momento». Imbeccato sulla difficile situazione societaria del Varese, Marzio spiega: «In settimana ho ripetuto ai ragazzi che avremmo dovuto pensare solo alla partita e non ai loro problemi interni. Conosco e ho affrontato spesso Tresoldi con le giovanili e sapevo sarebbe stato difficile: abbiamo evitato di correre grossi rischi ma soprattutto nel primo tempo abbiamo faticato a esprimerci specie con gli attaccanti. Ne è uscita una partita brutta, il punto ci va bene».

Spazio nel dopo gara anche al 23enne Fabien Ba, oggi all’esordio in biancorosso in campionato.

«Oggi abbiamo dominato la partita ma ci è mancato il gol. Sono contento di essere arrivato a Varese dall’Aversa, mi sono subito trovato bene qui in città e voglio aiutare la squadra. I miei punti di forza sono la velocità e l’uno contro uno, mi diverto in campo aperto».

Infine ecco le parole di Roberto Rudi, tornato titolare con profitto: «Non abbiamo concesso nulla agli avversari mentre in fase offensiva abbiamo creato tanto senza riuscire a concretizzare una volta arrivati al limite. Una buona partita ma avremmo dovuto essere un pochino più bravi a fare gol e portare a casa i tre punti».

Interrogato sul dopo-Iacolino il difensore spiega: «Dopo l’arrivo di Tresoldi è cambiato molto anche l’organico. A livello di motivazioni forse è scattato qualcosa in più rispetto a prima: le prestazioni recenti sono state migliori a prescindere dal risultato. Ora mi aspetto un ritorno difficile, perché le squadre tendono a organizzarsi sempre di più e a sistemare le pecche. Il girone è tosto, senza squadre materasso, ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare sia a livello fisico sia di campo e mi auguro che il Varese faccia meglio dell’andata».