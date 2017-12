Tresoldi: «Questo Varese è generoso»

Sconfitto sul campo a Chieri, 2-1, il Varese esce comunque tra gli applausi per una prestazione grintosa, soprattutto nella ripresa. Sottolinea questo aspetto mister Paolo Tresoldi: «Abbiamo preso un gol su una ripartenza sulla quale potavamo stare più attenti, fermandola magari prima. Il secondo è arrivato su calcio da fermo, così come per le altre occasioni create dal Chieri. Commento una partita nella quale i miei giocatori sono stati generosi, adattandosi in ruoli non loro e nel finale il loro portiere si è superato sul tiro di Careccia, che poteva valere il pareggio. Bizzi ha lavorato a lungo per resettare gli errori e quello che sta raccogliendo è frutto del suo impegno. Il cambio di Lercare è stato nel cercare di aumentare l’intensità e il ritmo. Sulla squadra: chi c’è va benissimo. Per me sono i migliori possibile. Chiedo loro solo di adattarsi un po’».

Vincenzo Manzo è contento della vittoria, ma non nasconde: «Il calcio è questo: se non chiudi le partite è normale che poi soffri e ti devi aspettare che basti pochissimo per riaprirla. Il Varese con un cross si è ritrovato nelle condizioni di riaprirla. Noi abbiamo sbagliato occasioni clamorose. In ogni caso il Varese, indipendentemente dalle difficoltà, non ha mollato. È una vittoria comunque per noi strameritata per le occasioni create e molto importante per noi: per i tanti assenti e perché saliamo a quota 28 punti. Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione e la vittoria e faccio un grosso in bocca al lupo al Varese Calcio».

Mirko Bizzi oggi è stato il migliore del Varese: «Ho avuto un bel daffare, sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Lavoriamo con intensità, non è arrivato il risultato ma la prestazione sì e sono convinto che con la Varesina settimana prossima vinceremo. Da quando c’è stato questo cambio in me, così come in tutti, è scattata la molla. Sono contento, stiamo lavorando bene e il lavoro paga sempre. Ora sono del Varese: nel caso il mio mercato inizierà a gennaio, ma dobbiamo pensare solo alla squadra dando tutto in campo, come abbiamo fatto oggi».