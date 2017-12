“Troppi guasti: non è che i treni sono da riparare?”

E’ quasi una “non notizia” segnalare che ci siano ritardi e soppressioni dei treni dei pendolari: sono parecchi i giorni in cui di prima mattina segnaliamo questi problemi.

Così, a fare l’elenco dei problemi dei treni questa mattina, venerdì 1 dicembre 2017, ci ha pensato Manuel, un nostro lettore ovviamente pendolare:

Ennesima collezione di eventi sfortunati.

Treno 10401 soppresso (ma è sfortuna non un guasto)

Treno 2145 soppresso (Ma è sfortuna non un guasto)

Treno 2143 con 21′ di ritardo (ma è sfortuna , non è un problema di materiali)

Treno 10402 20′ di ritardo (Ma è sfortuna non una porta che continua a non chiudersi).

Treno 2144 cancellato (per sfortuna e non per guasto al materiale.. )

23004 con 18′ di ritardo. Ma questo è L’unico caso di reale sfortuna.