Tutti varesini i segreti del Capodanno a Tavola

Anche Capodanno, tra cenone di san Silvestro e pranzo del primo, è un momento in cui sbizzarrirsi in cucina: con ricette tradizionali e novità. Abbiamo provato a chiedere ai protagonisti di Glocalbuffet 2017, dei consigli augurali per il 2018, da sfruttare in questi giorni di feste.

Ci hanno risposto con entusiasmo in quattro, tra i più giovani e brillanti: dal Sole di Ranco all’osteria d’Alberto, dal bar gastronomico Less alla Pasticceria dolcemente.

Li abbiamo radunati secondo un ideale menù, che va dall’antipasto al dolce.

LESS

Ciao! Io ti consiglio una ricetta che sta facendo un successone da noi… è un polpettone vegetariano di carciofi che abbiniamo a delle carote caramellate! La ricetta l’abbiamo trovata su un blog che seguiamo: gnambox!

questa la ricetta:

Ingredienti per 6 persone

8-10 carciofi interi (500 g puliti)

300 g ceci già cotti

300 g patate lesse

100 g ricotta

50 g parmigiano

1 uovo

pangrattato

mix di semi

timo

olio evo

sale

pepe

PROCEDIMENTO

Per prima cosa, se scegli di partire da dei carciofi freschi devi procedere con la loro pulizia e cottura. Se scegli dei cuori di carciofi surgelati saltali in olio con due spicchi di aglio e cuocili finché teneri.

In una ciotola capiente schiaccia le patate, aggiungi i carciofi già cotti tritati al coltello e i ceci grossolanamente frullati. Unisci poi la ricotta, il parmigiano grattugiato e un uovo intero. Mescola tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e poi aggiusta di sale e pepe. Aggiungi il pangrattato fino ad ottenere la giusta consistenza, noi ne abbiamo aggiunti circa 60 grammi. Con l’impasto ottenuto forma un salsicciotto aiutandoti con la pellicola da cucina. Una volta pronto e ben compatto lascialo riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Riscalda il forno a 180°C. Ungi con olio tutta la superficie del polpettone in modo omogeneo e cospargilo con il mix di semi premendo delicatamente in modo da fissarli nell’impasto. Cuoci in forno per circa 40 minuti e se durante la cottura la superficie ti sembrerà troppo secca spennellalo con olio. Prima di sfornarlo aziona il grill finché sarà ben dorato.

IL SOLE DI RANCO

Buongiorno dal Sole di Ranco! Ecco una ricetta dello Chef Brovelli semplici e adatte per capodanno.

Risotto Agrumi e Burrata

INGREDIENTI

300 gr Riso Carnaroli

40 gr Parmigiano Reggiano

2 Arance

250 gr Burrata

Olio

Scalogno

Brodo vegetale

Lime

Pepe

PROCEDIMENTO

Scaldare in tegame con un filo d’Olio d’oliva e uno scalogno, unire il riso e farlo tostare per circa due minuti a fuoco medio. Bagnare con il brodo bollente e far ridurre. Continuare a bagnare fino a cottura circa 12’.

Pelare a vivo le arance. Tenete da parte le bucce per preparare le zest.

Per fare le test: bollire in Acqua le bucce, scolatele e mettele in acqua fredda. Fare poi una riduzione con 50% d’acqua e 50% di zucchero, cuocere e fare ridurre finchè si cominceranno a caramellizzare. Otterrete così le zest.

Spremere 2 arance e fare ridurre il succo in un pentolino.

Impiattare finendo con la burrata tagliata a pezzetti, 2/3 spicchi di arance pelate a vivo, le zest e la riduzione di Arance. Una spolverata di pepe e una grattata di Arancia ed ecco il piatto pronto da essere servito!

OSTERIA D’ALBERTO

Cappone con salsa verde

1 cappone

3 carote

2 gambi di sedano

2 patate

2 cipolle

1 foglia di alloro

Un rametto misto di profumi

Portare a bollore l’acqua in una pentola abbastanza capiente da contenere il cappone insieme alle verdure e ai profumi

Giunta a bollore immergervi il cappone e far sobbollire pe circa un’ora e mezza.

Nel frattempo preparare la salsa verde nel mixer

Per la salsa verde

100 gr di prezzemolo

30 di aceto bianco

50 grammi di mollica di pane

10 gr di olio extravergine

20 grammi di acciughe

Sale e pepe qb

Inserire in un mixer tutti gli ingredienti e frullare, aggiungere del brodo di cappone se necessario per regolare la densità

Servire il cappone con una cucchiaiata di salsa verde sul piatto, dadolare le verdure lessate disporle a fianco al cappone, guarnire con dell’olio extravergine d’oliva

Et voilà!

PASTICCERIA DOLCEMENTE

Direi che la crema al mascarpone non può mancare!!!!!

Io la faccio così:

Zucchero semolato 150gr

Tuorlo 200gr

Mascarpone fresco (meglio se artigianale) 300gr

Panna fresca da montare 300gr

Liquore a scelta 50gr

Montare i tuorli con lo zucchero e a parte montare la panna con il mascarpone (non montare troppo!). Unire i due composti, aggiungere il liquore e mangiare insieme a una buona fetta di Pandoro o Panettone, rigorosamente artigianale!!!!