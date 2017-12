Tv satellitare a costi ridotti sul web, denunciate tre persone

La polizia cantonale ha denunciato al Ministero pubblico tre persone, due italiani e uno svizzero, tutti residenti nel luganese per infrazione alla legge federale sui diritti di autore nonché per titolo di fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice.

I tre uomini, tramite il sito https://www.abbotv.ch, ora oscurato come da decisione della magistratura ticinese, permettevano illecitamente ai clienti di poter vedere programmi di piattaforme satellitari televisive italiane a prezzi di gran lunga inferiori alle tariffe praticate dagli operatori. Dopo l’interrogatorio da parte degli agenti della Polizia cantonale i tre sono stati denunciati.