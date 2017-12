Ubriaco, litiga con la moglie e la accoltella

Una lite accentuata dall’alcol e culminata nel cuore della notte con due fendenti all’ascella e al ginocchio destro della propria compagna. Per questo motivo un 45enne di Cassano Magnago è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti in famigia e lesioni nei confronti della compagna coetanea.

L’uomo, un giardiniere incensurato, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la donna all’interno della propria abitazione, in preda all’ebbrezza alcolica e al termine di un violento dissidio con la propria moglie. Le lesioni sono state giudicate guaribili in giorni 9 dal personale del Pronto Soccorso di Gallarate dove la donna si è recata per farsi medicare. Il coltello utilizzato è stato rinvenuto e sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare anche la corretta configuarazione delle ipotesi di reato (se contestare le semplici lesioni o il più grave tentato omicidio dato che una delle coltellate, benchè abbia prodotto una ferita superficiale, era stata “mirata” ad una parte del corpo in cui sono presenti organi vitali).