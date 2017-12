Ubriaco e molesto, interrompe la funzione religiosa in ospedale

Ubriaco, dà in escandescenze in pronto soccorso, spacca un po’ di oggetti e interrompe la funzione religiosa in corso nella cappelletta dell’ospedale.

È successo intorno alle 17 di lunedì 11 dicembre nella reception dell’ospedale di Circolo: l’uomo, pluripregiudicato per diversi reati, sulla cinquantina, evidentemente ubriaco ha cominciato a minacciare le persone in attesa di cure.

La guardia giurata presente in ospedale è in un primo momento riuscita a bloccare l’uomo e allontanarlo, ma questo non si è rassegnato ed è tornato alla carica: ha fatto finta di andarsene, ma è prontamente tornato sui suoi passi, entrando in chiesa e interrompendo con urla ed atteggiamento molesto la funzione religiosa. Il parrocco è riuscito a chiamare nuovamente l’addetto alla sicurezza e successivamente anche gli agenti della squadra volante della polizia, che hanno provveduto a denunciare l’uomo.