Tra uffici da visual designer e campi da calcio

Facciamo un giro sui campi da calcio. E poi, un giro in ufficio e uno tra paesaggi e piccoli momenti quotidiani. Il nostro account Instagram sarà gestito per una settimana da Giuseppe Cottini, Visual Designer e fotografo freelance. Per una settimana ci racconterà il suo mondo. Ecco come si presenta:

Ciao a tutti! Sono Giuseppe Cottini, per gli amici il Beppe (@ilbeppe79). Per me è un grande onore potervi raccontare in questi sette giorni, attraverso i miei scatti, chi sono e che cosa faccio nella mia vita. Classe 79, sono nato e cresciuto a Varese, prima di trasferirmi da qualche anno ad Origgio. Sul mio biglietto da visita ho scritto Visual Designer e fotografo freelance. Il resto? lo scoprirete nei miei prossimi post. Seguitemi!

#CONVARESENEWS, il progetto



Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa o realtà del territorio, ogni settimana. La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi l’Università dell’Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Poi sono arrivati Sergio da Manchester, Varese Microvalorizzazione, Substrato. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

Ecco chi ha partecipato al nostro progetto, il sito di #CONVARESENEWS