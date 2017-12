“Ul nostar Natàl” tra tenerezza e tradizione

Sabato 16 dicembre, presso la sala Ulisse Bosisio della Biblioteca Comunale di Lonate Pozzolo, alle ore 15.30 si terrà presentazione del libro scritto da Mauro Luoni insieme alla moglie Patrizia Passerotti dal titolo “Ul nostar Natàl. Tradizioni e immagini del Varesotto”. A pochi giorni dalle feste natalizie un momento dedicato alla tenerezza del Natale nelle sue tradizioni territoriali oltre che un momento per un ricordo dell’autore: il libro, infatti, molto racconta dello stile e delle passioni di Mauro Luoni responsabile della Comunicazione e Immagine dell’Unione Industriali di Varese, mancato prematuramente lo scorso anno.

Nel Varesotto è Natale la festa più grande, che per fascino, inventiva, ricchezza cromatica, partecipazione religiosa e sociale, supera ogni altra ricorrenza. Così, il fervore nel preparare presepi, alberi di Natale, addobbi, piatti speciali, intrattenimenti e quant’altro, non ha eguali ed è sorprendente e confortante registrare come il passare del tempo non cancelli le tradizioni popolari, mentre nel contempo se ne aggiungono di nuove. Fondamentale rimane il tema degli affetti, vuoi per la tenerezza che ispira il Bambinello, vuoi perché Natale viene associato agli affetti familiari che in questa occasione si ricongiungono o si stringono. Mauro Luoni ha percorso il territorio realizzando una grande quantità di immagini delle quali nel volume viene proposta un’ampia e suggestiva scelta. Patrizia Passerotti ha invece rintracciato una messe di usanze e tradizioni, non mancando di cimentarsi nella preparazione di tutta una serie di ricette tipiche molto popolari. Numerosi sono infine i testi letterari messi a disposizione dagli autori locali, da Busto Arsizo a Varese, da Saronno a Gallarate, passando per le valli e i paesi.