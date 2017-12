Ultimo appuntamento dell’anno da Boragno con “Polimero”

Il 2017 di Bustolibri.com si chiude con un ultimo appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di letteratura e non solo: mercoledì 20 dicembre alle 17 la Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio ospiterà la presentazione di “Polimero”, il romanzo di Riccardo Mari pubblicato da Editore XY.

Al centro dell’opera la storia d’amore di Paolo e Nicole, due personaggi che si inseguono, si perdono e si ritrovano sullo sfondo di una Milano immaginaria, tra paesi, persone, oggetti e ricordi. L’autore, grazie alla sua capacità introspettiva, accompagna il lettore alla scoperta di mondi paralleli, fatti di amori profondi e laceranti, raccontati attraverso un doppio piano tra l’io narrante e una voce esterna. La presentazione sarà curata, insieme all’autore, da Virginia Martelli.

Ricordiamo inoltre che fino a domenica 17 dicembre sarà aperto in Galleria Boragno il mercatino natalizio del negozio penne Stylo, “Benvenuto Natale!”. Un’occasione unica per scoprire penne, accessori e originali idee regalo dalle principali case del settore. L’ingresso è aperto a tutti, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.