Ultimo dell’anno solidale: partono iscrizioni e raccolta

Anche quest’anno si svolgerà l ‘Ultimo dell’anno solidale, il cenone del 31 dicembre che raccoglie, attorno ad un’unica tavolata e in una comune festa

 tutti i cittadini che lo desiderano

 tutti coloro che hanno il piacere di offrirsi come volontari per l’organizzazione

 chi è solo e non ha dove andare per fare festa

 le persone in difficoltà, ospiti delle mense cittadine (della Brunella, di via Luini, della Croce Rossa)

 gli ospiti dei centri di accoglienza (Angeli Urbani, Centro diurno Il Viandante e City Angels)

L’appuntamento è per il 31 dicembre presso l’Oratorio di Giubiano (a Varese) dalle ore 20,00 ( orario di apertura delle porte) a dopo la mezzanotte.

Ci saranno ottimo cibo, musica e canti con alcuni professionisti che già hanno offerto la propria disponibilità, una estrazione di premi e tanta serenità.

Il men comprende:

 aperitivo

 risotto

 lasagne con sugo di verdure

 punta ripiena arrosto

 pollo arrosto

 patate al forno

 frutta secca e fresca

 lenticchie e cotechino

 panettone e pandoro con crema al cioccolato

A seguito del grande afflusso di partecipanti che abbiamo avuto lo scorso anno (circa 300 persone) si è reso necessario affinare alcuni aspetti organizzativi che dettagliamo qui di seguito:

ISCRIZIONI

a) chi desidera iscriversi alla cena potrà inviare una mail con il numero dei partecipanti al seguente indirizzo:

cenasolidalevarese@gmail.com

o, se impossibilitato, telefonando a don Giuseppe, Parrocchia di Giubiano (0332.288007), Luisa Oprandi (335.6838837) o Maurizio Civitelli (335.5644445).

b) chi desidera partecipare come volontario all’organizzazione dovrà inviare una mail allo stesso indirizzo entro il 18/12/2017 indicando per quale delle attività che seguono si propone di contribuire, per permettere ai vari referenti di sapere in anticipo su quali forze poter contare.

Ogni partecipante e volontario (ad eccezione delle persone in difficoltà segnalate dalle mense, dai centri di accoglienza, dalle parrocchie o dai servizi sociali) contribuirà con il versamento di € 10,00 (dieci) da versarsi la sera della cena.

ATTIVITA’ DA COPRIRE CON L’AUSILIO DEI VOLONTARI

Segue la lista delle attività da svolgere prima, durante e dopo l’evento del 31/ così chiunque desidera aprtecipare come volontario sa quali aspetti possono coinvolgerlo.

1. Allestimento salone (tavoli, sedie, stoviglie, etc.),

2. Aiuto cucina (serve disporre della certificazione HACCP)

3. Impiattamento cibi (in sala)

4. Distribuzione cibi e bevande alle tavolate

5. Allestimento pacchi per premi

6. Accoglienza ospiti

7. Riaccompagnamento eventuali ospiti in difficoltà

8. Servizio di pulizia e sgombero sala alla fine della serata

DONAZIONI DI ALIMENTI E VESTIARIO PER LA SERATA

Chi desidera contribuire con alimenti per la cena segnaliamo che servono panettoni/pandoro, spumante, bibite, frutta secca, cioccolatini.

Per permettere la raccolta e lo stoccaggio di quanto verrà raccolto siete invitati a portare il tutto direttamente presso l’Oratorio di Giubiano nei giorni 30 e 31 Dicembre, nei quali riusciremo a garantire un presidio del posto per ricevervi.

Chi desidera contribuire alla estrazione di premi con la donazione di vestiario segnaliamo che servono golf, giacconi/giacche a vento, cappelli, sciarpe, guanti, foulard, asciugamani, lenzuola, coperte, prodotti per l’igiene (bagnsochiuma, sapone, schiuma da barba…., articoli per la casa (bicchieri, posateria etc…) solo se in ottimo stato, lavati o, eventualmente, nuovi..

Per permettere la raccolta e lo stoccaggio di quanto verrà raccolto siete invitati a portare il tutto direttamente presso l’Oratorio di Giubiano nei giorni 28 e 29 Dicembre, nei quali riusciremo a garantire un presidio del posto per ricevervi.

UNA RIUNIONE PER CHI DESIDERA PARTECIPARE COME VOLONTARIO

ALLA ORGANIZZAZIONE – E’ FISSATA PER LUNEDI’ 18 DICEMBRE PRESSO L’ORATORIO DI GIUBIANO IN VIA MALTA A VARESE ALLE ORE 20,30