Un aiuto alle donne in cerca di lavoro

Lo sportello Sos lavoro istituito dall’Associazione Mamme in Cerchio cambia sede. Domani, sabato 16 dicembre dalle 10:00 alle 11:30 Michela Mossotti mamma e consulente del lavoro riceverà presso il circolo Acli in via Veneto 4 ad Azzate.

Sarà possibile ricevere informazioni e aiuto su come cercare un impiego, come compilare un buon curriculum vitae e su come compilare pratiche e documenti necessari per la ricerca di un lavoro. Per informazioni: 348 6646880.