“Un aiuto per il Mantello dei poveri”, la mostra d’arte tutta malnatese

“Un aiuto per il Mantello dei poveri” è il titolo scelto per questa mostra di artisti malnatesi, che ha come scopo la raccolta fondi per la Caritas parrocchiale.

Gli artisti partecipanti saranno: Maddalena Biancardi, Lucia Biotti, Giovanni Borghi, Agostina Carrara, Liliana Farini, Antonella Lelli, Angela Malnati, Giò Nono, Giuseppe Orsenigo, I Ragazzi della Finestra, Raffaella Scopacasa, Clara Toffaletti Mentasti, Adriano Veronesi.