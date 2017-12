Un boom il “regalo last minute”: 2500 euro raccolti e in 70 mangiano a Natale

E’ stato un grandissimo successo l’iniziativa del “regalo last minute” che vi abbiamo raccontato il 23 dicembre scorso: in due giorni l’associazione Pane di Sant’Antonio ha raccolto il sufficiente per garantire il pranzo di Natale alle persone in difficoltà di Varese, che si rivolgono alla Brunella per mangiare o avere una piccola spesa. E anche di pià, garantendo anche i giorni a seguire.

Felici di avere nel nostro piccolo contribuito (ma la parte più importante l’hanno fatta i lettori di Varesenews, donando on line!) alla serenità almeno a Natale di chi è in difficoltà, vi riportiamo quello che ci hanno scritto:

VareseNews ha chiamato e Varese ha risposto così:

Raccolti 2500 euro

Più di 4000 visualizzazioni della pagina sul sito www.panedisantantonio.com

93 donazioni divise in:

983 euro dona spesa

1712 euro dona un pasto Abbiamo ricevuto anche un mega panettone da 15 kg e una mozzarella di 5kg…tagliati in sala. Ospiti in tutto 70. Hanno tutti ricevuto uno scaldacollo e cappellino in pile

Volontari 12 , principalmente quelli “di ruolo” più alcuni che inseriamo per esperienza una tantum tra le moltissime richieste di chi vuole fare il volontario a Natale. Donazioni anche piccole, da 5 euro, ma è bellissimo che chi ci aveva pensato e non ne aveva avuto l’occasione adesso abbia potuto donare con facilità da casa propria…sarebbe bello che continuasse…perché chi è povero ed ha bisogno ci interpella ogni giorno e noi volontari siamo sempre li 365 giorni all’anno!

Noi ringraziamo tutti i volontari che ogni giorno si adoperano, in silenzio, e ricordiamo ancora una volta la pagina “dona la spesa“: con un grande augurio di un 2018 più sereno.