Un click e mandiamo Luca tra le nevi della Lapponia

Luca ha 25 anni e un sogno: un viaggio di 300 chilometri con i cani da slitta tra le nevi della Lapponia. Per coronare il suo sogno sta partecipando ad un concorso e chiede un aiuto, un semplice click, ai lettori di Varesenews.

«Si tratta di un concorso chiamato Fjällräven Polar, o meglio questo è il nome del viaggio che si ispira ad una corsa con cani da slitta. I fondatori hanno voluto creare una cosa simile ma “per tutti”» spiega Luca Musciatelli, 25 anni, nato ad Angera, cresciuto tra Cocquio e Gemonio e che ora vive a Cimbro di Vergiate.

«Ho avuto la possibilità di partecipare a questo concorso e sarebbe bellissimo se tutta la comunità del Varesotto potesse aiutarmi a raggiungere questo traguardo, semplicemente votando per me».

Aiutare Luca è facilissimo: basta andare su questo link http://polar.fjallraven.com/contestant/?id=2346 e cliccare per votarlo.

«Sarebbe davvero bello per me partecipare a questo viaggio-avventura che si sviluppa su 300 km tra Norvegia e Svezia, seguendo i tracciati delle popolazioni Sami (Lapponi) – dice Luca – Sogno di fare questo viaggio per diversi motivi: amo la natura e gli animali, in particolare i cani e i lupi; ho sempre desiderato visitare quelle terre remote con paesaggi mozzafiato, magari trainato da una muta di cani da slitta proprio come in “Zanna Bianca”, per poi osservare lo spettacolo dell’aurora boreale. Mi piacerebbe davvero mettermi alla prova in un’avventura che ho sempre sognato. Un grazie di cuore a chi voterà per me».

Nella foto qui sotto: Luca Musciatelli