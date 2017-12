“Un comportamento umiliante ed offensivo”

“E’ un vero peccato che questa sera non si siano potuti discutere gli argomenti previsti dal Consiglio Comunale.

Sapevamo benissimo, come era stato ampiamente preannunciato, che qualche consigliere di maggioranza sarebbe arrivato in ritardo. Certamente non ci aspettavamo che la lista Orrigoni, che si proclama una forza civica interessata al bene della città, si piegasse alle scelte e alle modalità che appartengono ad una vecchia politica, dimostrandosi ancora una volta succube di Lega e Forza Italia.

Proprio nella settimana in cui il Comune ottiene un traguardo mai raggiunto da tutte le amministrazioni precedenti per il bene di Varese: 18 milioni per la riqualificazione delle stazioni, ecco che l’opposizione fa prevalere il rancore all’interesse dei cittadini.

Questa sera infatti si sarebbe potuto approvare uno sconto di oltre 500mila euro sulla Tari per le attività produttive e commerciali. Inoltre l’approvazione del bilancio entro fine anno, come l’opposizione ben sapeva, comporterà consistenti agevolazioni utili per migliorare i servizi forniti ai cittadini.

Inoltre, questo comportamento si dimostra umiliante ed offensivo nei confronti dei tanti dipendenti che in questi mesi hanno, insieme alla maggioranza, lavorato per ottenere il risultato di approvare il bilancio entro la fine dell’anno: obiettivo mai raggiunto prima. Forse anche il fatto che l’opposizione non sia mai stata in grado di rispettare questa scadenza ha scatenato il loro risentimento”.