Un libro per il 40 anni del Rugby Varese

Ultimo incontro dei 40 anni del Rugby Varese è stata la presentazione del libro “Rugby Varese, 40 anni in meta”.

Dopo le interviste, la mostra e la festa della scorsa stagione che hanno avuto come filo conduttore i 40 anni della società varesina il libro è stato l’ultimo atto che racchiude l’ingresso negli -anta della società biancorossa.

La presentazione si è tenuta a Sant’Ambrogio, durante l’evento “Sant’Ambrogio in Strada” alla presenza dell’assessore allo Sport Dino de Simone che ha sottolineato “l’importanza dei 40 anni dell’ASD Rugby Varese, che si afferma sempre di più come realtà di spicco nella città di Varese con il Suo operato nello sport e nel sociale. Per me è stata una fortuna ricoprire quest’incarico durante questo periodo di trasformazione e di crescita del Rugby Varese.”

E’ stato poi il presidente Francesco Pierantozzi che ha preso la parola ringraziando “coloro che hanno curato la realizzazione del libro che racchiude statistiche , aneddoti e foto di tutto ciò che il Rugby Varese ha portato avanti nei 40 anni, dal minirugby alla prima squadra passando per la femminile, il touch, la festa, il torneo primavera ed il rugby nelle scuole; Pantaleone Mansi, Andrea Minidio, Luca Pisciotta e Agnese Bartesaghi che ne ha curato l’impaginazione, oltre a tutti loro che hanno aiutato i ragazzi nella raccolta delle informazioni.”

Angelo Bonalumi, poi, fondatore e Presidente Onorario del Rugby Varese è intervenuto ringraziando tutti e sottolineando quanto la “passione per il nostro sport e per i nostri colori biancorossi porti a queste splendide iniziative che nascono da coloro che il rugby lo hanno vissuto. Negli anni, da quando è iniziata l’avventura di Varese nei campetti di Induno Olona, ho visto passare moltissimi ragazzini e spero di continuare a vederne passare in continuazione. E’ grazie al lavoro di squadra che possiamo continuare a crescere e a lavorare in questo modo.”

Infine è stato uno degli autori del libro, Andrea Minidio, a chiudere la presentazione spiegando che “questo libro, come una partita, è diviso in tre tempi. Il primo tempo, nei 40 minuti che lo compongono(come in una partita di rugby), racchiude i 40 anni della prima squadra del Rugby Varese, il secondo invece è composto da giovanili, minirugby, touch e femminile, con gli immancabili tornei seven. Il terzo tempo poi è la sede, il luogo che più sta a cuore ad un rugbysta, senza dimenticare i festeggiamenti di fine anno con la Festa del Rugby.”

Il libro dei 40 anni sarà a disposizione, insieme al merchandising 101% Rugby Varese alla casetta di natale di Piazza Montegrappa dove sarà possibile contribuire alla raccolta fondi dell’ASD Rugby Varese fino al 24 Dicembre 2017.