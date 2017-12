“Un mondo diverso”: il Cd di Cuorieroi che aiuta i bambini in ospedale

Una grande festa di musica, solidarietà ed emozioni ha accompagnato ieri sera la presentazione ufficiale di “Un mondo diverso“, il Cd realizzato dall’associazione Cuorieroi per sostenere tre importanti onlus che operano a favore dei bambini ammalati: la Fondazione Giacomo Ascoli, l’associazione Adiuvare e la Nazionale italiana dell’amicizia.

Condotta da Clod&Andrew, due giovani e promettenti intrattenitori, la serata ha permesso di ascoltare i nove brani che compongono il Cd, suonato, arrangiato e registrato da Francesco Sottili, autore e compositore da 30 anni sulla scena musicale, che ha fatto un ottimo lavoro con le canzoni scritte da Cesco Ferrari e interpretate dallo stesso Ferrari e da alcune delle persone che fanno parte di Cuorieroi, come la sorprendente Andrea Granakova, la giovane e deliziosa Martina Quartiani, e le brave Eleonora Tucci e Rosee. Al disco ha prestato la sua voce anche la cantante professionista Emy Persiani, che interpreta la special track “The best inside”, unico brano in inglese.

A questo bel lavoro ha dato il suo contributo anche il piccolo Alessandro Spagnolo, artista di soli 11 anni che ha realizzato un fumetto che riassume con efficacia la “mission” di Cuorieroi.

«I Cuorieroi – ha spiegato Antonino Galici, ideatore di questa bella associazione – sono nati nel 2016 per far divertire e i bambini ricoverati in ospedale, ma poi abbiamo capito che potevamo fare di più e mettere la nostra passione anche nella raccolta di fondi per sostenere la ricerca e l’assistenza dei bambini malati e delle loro famiglie». Un’energia e una voglia di fare che coinvolgono sempre più persone: nata nel 2016 su iniziativa di sette persone oggi Cuorieroi è un’associazione che conta oltre 50 partecipanti.

Alla serata hanno partecipato anche Angela Ballerio Ascoli, che ha illustrato i progetti che la Fondazione intitolata a suo figlio Giacomo (scomparso a soli 12 anni per un linfoma) sta portando avanti, e Francesco Agostini vicepresidente di Adiuvare (Associazione diabetici uniti Varese), onlus fondata nel 2011 allo scopo di dare un sostegno concreto alle persone malate di diabete, con particolare attenzione ai giovani e alle loro famiglie.

«Questo disco – ha concluso Antonino Galici – nasce proprio per proprio per sostenere questi importantissimi progetti e, dal momento che generosi sponsor hanno coperto le spese di produzione, chi lo acquista avrà la certezza che ogni euro raccolto verrà speso da queste associazioni per aiutare la ricerca nel campo della malattie pediatriche, ma anche per essere a fianco dei bambini malati e delle loro famiglie in modo molto concreto».

Per acquistare il Cd (al prezzo di 10 euro) è possibile rivolgersi all’associazione Cuorieroi, contattandoli sulla loro pagina Facebook o chiamando al numero 338 1656305 , oppure si può effettuare l’acquisto sul sito Produzioni dal basso, la piattaforma di crowdfunding dove è possibile anche effettuare una donazione per sostenere il progetto.