Un Natale da giovani in piazza XX Settembre

Si svolgerà il 20 dicembre tra la sala Forzinetti e piazza XX Settembre, la festa di Natale organizzata da un pool di associazioni giovanili legate all’aula studio.

Nel video, Stefano Morandini racconta le iniziative:

Sarà la prima festa delle associazioni giovanili varesine: tutte insieme, vogliono infatti regalare alla Città un momento di festa pre-natalizio all’insegna dell’arte, della musica e del divertimento.

«Si tratta di un’iniziativa pensata dai giovani per i giovani – ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi – L’evento si svolgerà in uno dei luoghi più vissuti dai ragazzi, ovvero in piazza XX Settembre, nell’aula Forzinetti e via Como. Ci auguriamo che questo evento piaccia e che sia il punto di partenza per altre iniziative volte a coinvolgere sempre di più i giovani varesini e rendere la città anche loro. Questo evento rappresenta l’attenzione che l’amministrazione rivolge verso le nuove generazioni, cercando di rendere Varese una città per tutti».

Nella giornata di festa si alterneranno performances di arte visiva, come il light painting e gli allestimenti a cura di SubStrato/ Wg-Art, musica di strada, attività per bambini, servizi drink & food. In programma anche la cena con delitto organizzata dall’associazione In Vino Recitas e che sarà ospitata presso l’Aula Studio Forzinetti dalle 19.30 alle 21.00.

Non mancherà, naturalmente, la musica; sul palco di Piazza XX Settembre si esibiranno, dalle 21.00 in poi, Mountains of the sun, giovane band varesina dal sound blues/psichedelico e uscita con un album nel maggio 2017; Brenneke, proveniente da Busto Arsizio, uno dei cantautori più interessanti nel panorama indie/pop italiano, con all’attivo una “gavetta” di tutto rispetto che l’ha visto protagonista su moltissimi palchi della Penisola, anche in apertura a grandi nomi come Brunori SAS, Gazzelle, Bugo, Zibba, Canova, etc…; infine, ospiti speciali della serata, i Giorgieness, progetto della cantante/chitarrista Giorgia D’Eraclea, attualmente in tour per la promozione dell’ album “Siamo Tutti Stanchi”, nuovo capitolo della rock band lombarda che ha esordito lo scorso anno con il sorprendente “La Giusta Distanza” (Woodworm): un perfetto equilibrio tra un’energia rock viscerale ed un sound più solido e maturo, alla costante ricerca di un nuovo spazio attraverso la voce e le armonie vocali di Giorgie d’Eraclea.

La festa continuerà poi dalle 24.00 in Sala Forzinetti con l’aftershow di Birø, altro cantautore di matrice pop/elettronica, che presenterà le canzoni tratte dal suo ultimo EP e concluderà il tutto con un dj-set fino all’una di notte.

PROGRAMMA

16.30 – LIGHT PAINTING sulle colonne d’entrata, inizio esibizioni di artisti di strada a cappello, attività per bambini – a cura di SUBSTRATO;

19.30 – 21.00 CENA CON DELITTO (sala Forzinetti) a cura di ASS. IN VINO RECITAS;

21.30 – 24.00 concerti sul main stage di MOUNTAINS OF THE SUN, BRENNEKE e con la partecipazione speciale di GIORGIENESS “Siamo tutti stanchi Tour”

24.00 aftershow con BIRO e RC WAVES (sala Forzinetti)