Un piccolo circolo per chi ama arte e creatività

Un appuntamento per chi è interessato alla letteratura, alla pittura, all’arte e alla spiritualità in generale, con risvolti sia sociali che culturali. Il circolo culturale “L’approdo all’anima” invita tutti gli interessati ad un incontro sabato 16 dicembre, alle 11, al negozio “Briciole d’arte” di Gavirate.

L’obbiettivo del circolo è quello di divulgare le diverse espressioni creative e condividere le le più svariate forme d’arte, tematiche culturali e sociali. Diversi i progetti in programma, dall’arteterapia, alla meditazione, alla scrittura ma anche laboratori di lettura per adulti e bambini, mostre e tanto altro. Per chi volesse conoscere questa nuova realtà, l’appuntamento è per sabato.