Un poker di talenti premiati dalla Robur et Fides

Tradizionale appuntamento natalizio per la Polisportiva Robur et Fides che ha riunito i propri tesserati nelle varie discipline nella palestra del centro di via Marzorati nella sera di giovedì 21 dicembre.

All’appuntamento ha partecipato monsignor Gilberto Donnini che ha benedetto società, atleti e famiglie e parlando del significato del Natale all’interno del contesto educativo che si crea all’interno dell’attività sportiva. Con monsignor Donnini sono intervenuti anche il presidente roburino Carlo Nicora e Cesare Corti.

È toccato a loro consegnare il riconoscimento “Commendator Dante Trombetta” assegnato agli atleti meritevoli delle sezioni nuoto e judo e il premio “Gianni Asti” dedicato alla sezione pallacanestro.

Per il nuoto sono stati premiati Mattia Morello e Alberto Bacchin. Morello, classe 2002, ha vinto il campionato italiano categoria ragazzi nei 200 dorso e ottenuto il bronzo sui 100 dorso. Risultati che gli sono valsi la chiamata in azzurro per la Energy standard Cup. Bacchin invece è un veterano del club gialloblu: classe 1989 ha trascorso vent’anni in Robur, come atleta e come allenatore.

Per la sezione judo il premio “Trombetta” è andato a Roberto Campi, 26 anni, dal 2009 alla Robur et Fides, nel 2015 ha ottenuto i primi risultati a livello nazionale e nell’ultima stagione si è imposto come uno dei tre migliori judoka italiani per la categoria 90 Kg, nella quale è stato bronzo agli Assoluti. Anche Campi è stato chiamato in Nazionale per la Open Cup di Roma, è stato terzo in Coppa Italia e conseguito il grado di cintura nera di 3° dan. Il tutto alternando lo sport (compresi alcuni allenamenti a Torino) all’attività lavorativa.

Andrea Mottini infine, reclutato dalla Robur a 13 anni (giocava a Tradate) è una guardia di 1,88, classe 1999, che ha iniziato giovanissimo a disputare anche campionati senior (Serie D, Serie C Silver) e che da quest’anno è nella rosa della Coelsanus di Serie B. Coach Vescovi gli sta dando spazio visto che gioca oltre 10′ di media segnando quasi 3 punti a partita.