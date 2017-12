Un pranzo insieme per ringraziare chi ha spento l’incendio al Campo dei Fiori

Forse tutti insieme non si erano mai trovati, neanche durante i giorni dell’incendio. Neanche alla sera quando dal fronte del fuoco che per una settimana ha devastato il campo dei fiori si scendeva squadra dopo squadra al Campo Base. Mai, almeno fino ad oggi.

Perché mentre una leggera spolvetata di neve bianca ha coperto il nero della cenere, circa 200 di quegli uomini e quelle donne che hanno lavorato fianco a fianco per spegnere le fiamme si sono incontrati per pranzare insieme. «A noi non interessava darvi un altro encomio o un pezzo di carta; ne avete già ricevuti tanti. Così abbiamo pensato a qualcosa di più concreto e reale, come questa polentata» ha detto il sindaco di Luvinate, Alessandro Boriani, a nome anche dei colleghi di Casciago, Barasso e Brinzio che hanno organizzato il pranzo.

Lasciando a casa la fascia tricolore e indossando i grembiuli sono stati infatti i primi cittadini -con l’aiuto dei vertici del Parco del Campo dei Fiori- a servire ai tavoli, almeno fino ai dolci. A quel punto, infatti, svelata la torta con la foto ormai emblematica dell’abbraccio dei due DOS davanti al monte, è toccato ad Alessandro De Buck e Dario Bevilacqua servire ai tavoli.

Un pranzo che ha mostrato ancora una volta l’abbraccio del territorio a chi ha si è speso tanto per spegnere il fuoco dal momento che dagli alpini alle pro loco, dal CFP di Varese alla Salumeria Bianchi, sono state tante le realtà che si sono unite per preparare le pietanze. Un abbraccio che non accenna ad allentarsi, neanche da parte dei cittadini. Al Parco continuano infatti ad arrivare le candidature di volontari che si vogliono mettere a disposizione per aiutare nel dopo incendio mentre anche la cifra sul conto corrente delle donazioni continua a salire (qui tutti i dettagli). Un buon segno in attesa della primavera, quando serviranno davvero tante forze per far rifiorire il Campo dei Fiori.