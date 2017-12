Un’Europa federale come risposta ai populismi

Il Movimento Federalista Europeo a confronto sul futuro dell’Europa, martedì 19 dicembre, a Gallarate.

L’incontro è promosso dalle sezioni di Gallarate, Varese e Novara del movimento federalista nato dalle idee di Altiero Spinelli.

Al centro dell’incontro, l’idea di “un’Europa Federale come risposta ai nazionalismi”, anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali dei prossimi due anni. Interverranno: Elias Salvato, Presidente Nazionale GFE, Carlo Benetti dell’MFE Gallarate, Matilde Ceron della segreteria MFE di Varese e Massimo Giunti, segretario MFE Gallarate. Conclude la serata Antonio Longo, direttore de L’Unità Europea. «Lo scopo è di discutere sui modi più efficaci per contrastare il facile consenso che il populismo ottiene a favore della chiusura nazionalista in reazione alle sfide e alle turbolenze della globalizzazione».

L’appuntamento è alle 21 di martedì 19 dicembre, alla Cascina Monte Diviso, via Brennero, Gallarate.