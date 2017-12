Uto Ughi e di Renzo Arbore, doppio appuntamento al Galleria

Una stagione già ricca dal punto di vista musicale, con i concerti di Gigi D’Alessio e della Premiata Forneria Marconi oltre al gospel natalizio e allo spettacolo di Massimo Ranieri, diventa ancora più

ricca.

Con una sorta di doppio regalo di Natale per il proprio pubblico, il Teatro Galleria è lieto di annunciare due nuovi appuntamenti con i concerti del violinista Uto Ughi e di Renzo Arbore accompagnato dall’Orchestra Italiana.

Il primo a salire sul palcoscenico di piazza San Magno sarà il maestro Uto Ughi, atteso in città per venerdì 9 marzo. Il celebre violinista, vera e propria leggenda della musica classica italiana,

onorerà il palcoscenico del Teatro Galleria con la sua presenza. Durante il concerto, appuntamento imperdibile per i melomani legnanesi e non, sarà accompagnato al pianoforte da Andrea Bacchetti. Ed eseguirà opere di Mozart, Giuseppe Tartini, Manuel De Falla e Camille Saint-Saëns. I biglietti sono in vendita a partire da 29 euro.

Venerdì 11 maggio sarà invece la volta di Renzo Arbore, accompagnato, come ormai da più di un quarto di secolo, dall’Orchestra Italiana. «Sono recidivo e ne sono fiero», scherza l’artista pugliese. Il concerto sarà un omaggio alla tradizione della canzone napoletana. I biglietti per il concerto sono in vendita a partire da 46 euro. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21. I biglietti possono essere acquistati al Disco Store di piazza San Magno oppure sul circuito TicketOne.