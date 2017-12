Uyba, al Palayamamay arriva Scandicci del grande ex Carlo Parisi

Per le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio, l’ultima gara del girone di andata sarà anche fondamentale per consolidare il terzo posto e definire quale sarà l’avversaria in Coppa Italia. Sabato 16 dicembre, alle 20:30 (apertura casse e cancelli ore 19, diretta Rai SportHD), Stufi e compagne si troveranno a lottare contro la Savino Del Bene Scandicci di coach Carlo Parisi (che nel 2012 aveva condotto la UYBA alla conquista del triplete e che per la prima volta torna da avversario al Palayamamay, dopo alcuni anni all’estero), che dopo un inizio sfavillante, nelle ultime gare ha perso un po’ di terreno, trovandosi ora in classifica al quarto posto con 22 punti (solo uno meno delle bustocche).

I tifosi biancorossi non potranno che accogliere con grande entusiasmo il ritorno di coach Parisi al Palayamamay, perché è l’allenatore che ha fatto grande la squadra ed è rimasto davvero nel cuore di tutti, insieme alle ex d’eccellenza, Valentina Arrighetti, Marika Bianchini e Valeria Papa.

Stufi e compagne, reduci dal successo esterno con Casalmaggiore e dal vittorioso esordio in Cev Cup, ci credono e contano sul sostegno dei propri tifosi.

La Savino del Bene si presenterà con la giovane americana Carlini in regia, in diagonale con Haak; al centro Arrighetti e la brasiliana Adenizia, in banda l’albizzatese Lucia Bosetti in coppia con la dominicana De La Cruz, mentre a difendere il campo penserà il libero Enrica Merlo.

Mencarelli dovrebbe schierare la formazione titolare, con la possibilità di inserire all’occorrenza una delle altre giocatrici della rosa, che fino a questo momento si sono fatte sempre trovare pronte nel momento del bisogno e con Wilhite ormai completamente ristabilita dall’infortunio che per tanto tempo l’ha tenuta sugli spalti.

Vittoria Piani lancia la carica, consapevole che la partita sarà difficile ma che la squadra di Busto ha tutte le carte in regola per giocarsi il risultato fino all’ultima palla: «Veniamo da una buona gara in Cev Cup: abbiamo sofferto ma abbiamo anche dimostrato di saper affrontare le difficoltà nel terzo set in cui eravamo sotto pesantemente e in cui siamo riusciti a recuperare. Io cerco sempre di dare il mio contributo: il fatto di aver avuto qualche possibilità di giocare a inizio stagione per l’infortunio all’occhio a Valentina Diouf mi ha aiutato ad amalgamarmi meglio con le ragazze in campo. Ora ci aspetta una gara difficilissima con Scandicci che è una squadra molto forte: il roster è stellare, ma credo che dovremo fare attenzione soprattutto all’opposto Haak e alla centrale Adenizia, una giocatrice di grande livello e granitica a muro».

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat Savino del Bene Scandicci: 1 Carlini, 3 Samadova, 4 Bianchini, 5 Adenizia, 7 Di Iulio, 8 Merlo (L), 9 Papa, 10 Mancini, 11 Haak, 13 Arrighetti, 16 Bosetti L., 17 Ferrara, 18 De La Cruz Arbitri: Frapiccini – Tanasi

Il programma dell’undicesima giornata di andata