Uyba recupera e vince sulla Pomì di Casalmaggiore

Servono 5 set alla UYBA per vincere contro la Pomì Casalmaggiore (19-25, 25-17, 25-17, 19-25, 10-15) in un Pala Radi pieno di tifosi di ambedue le formazioni, pronti a sostenere le proprie beniamine. Le ragazze di coach Mencarelli vincono il primo set, poi si lasciano travolgere nel secondo e nel terzo ma recuperano il quarto e chiudono dominando il quinto.

Partita molto combattuta, con punteggi in grande equilibrio. Nella metà campo biancorossa top scorer è Gennari con 17 punti, di cui 3 a muro, seguita da Diouf (16 punti, 2 muri, 1 ace) e Bartsch (16, 2 muri, 2 ace). Bene anche Berti che oltre a portare a casa 11 punti, ne segna anche 3 a muro. Dall’altra parte Pavan si fa vedere con 20 punti (1 muro), seguita da Guerra (12, 2 muri), Martinez (10, 3 muri) e Stevanovic (10, 2 muri). In generale buono l’atteggiamento di tutte le farfalle e ancora una volta ottimo l’apporto di Piani alla gara, quando chiamata a sostituire Diouf.

La vittoria della UYBA vale il secondo posto in classifica, a pari merito con Novara, che domani scenderà in campo contro la capolista Conegliano.

Martedì sera le ragazze di busto inizieranno la loro avventura in Cev, giocando in casa contro la

LA PARTITA

La partita si apre con il punto di Guiggi (1-0), poi diouf prova a mettere distanza (1-3) ma la situazione torna subito in equilibrio. Si procede punto a punto fino al 6-5, poi una indiavolta Guerra poera la squadra a +3 (11-8). Due errori della Pomì regalano alla UYBA il pareggio (14-14). Le farfalle ingranano la marcia e iniziano a mancinare punti (19-23). Gennari si fa vedere e segna gli ultimi due punti (19-25).

Il secondo parziale di apre con il vantaggio delle biancorosse per 3-6 grazie a una scatenata Diouf, vantaggio che aumenta fino al 4-8 con conseguente time out di coach Lucchi che chiede alle sue maggiore concentrazione in campo. Al rientro in campo Pavan, dopo una buona azione di difesa corale, segna il 7-9. La battuta di Guerra mette in difficoltà la ricezione biancorossa. Bartsch spara fuori (8-9 e time out Mencarelli che chiede una squadra più concreta che sfrutti i black out dell’avversario). Si prosegue in equilibrio fino all’11-11, poi una pipe di Guerra e il muro di Martinez su Diouf portano la Pomì a +2 (13-11). Al rientro in campo gennari attacca sull’asta e Pavan mette a terra il 15-12. Mecarelli prova a cambiare la diagonale mettendo in campo Dall’Igna su Orro e Piani su Diouf. La situazione non cambia e le padrone di casa scappano sul 21-17. Piani e Bartshc attaccano fuori campo (23-17), le ragazze di Lucchi ne approfittano e Guiggi mette in campo il 25-17.

Il terzo set inizia in sostanziale equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (7-7). Diouf spara fuori e la Pomì va a +2 (9-7). L’invasione di Berti costringe al time out Mencarelli che chiede lucidità e pazienza, non fretta di chiudere il punto. Al rientro in campo un paio di erroracci delle padrone di casa, riportano la UYBA a -1 (10-9). Guiggi e compagne allungano (13-10) e un ace al limite di Napodano porta sul 16-12. La UYBA recupera due punti (16-14) e Lucchi ferma il gioco. Al rientro in campo la Pomì va avanti ancora (19-14) e Mencarelli mette in campo Dall’Igna su Orro, che in panchina si ferma a parlare con Musso, forse per capire cosa è possibile cambiare nella scelta di gioco nel quarto set. Tre erroracci consecutivi delle farfalle regalano punti alle avversarie (23-15); l’attacco di Guerra e l’errore di Gennari che spara fuori chiudono il set 25-17.

Il quarto parziale inizia ancora in equilibrio (6-6), poi le padrone di casa, trascinate da Guerra, vanno a +2 (8-6). Mencarelli mette in campo Piani su Diouf per provare a cambiare il gioco e non concedere spazio alle avversarie ma l’errore di Bartsch in battuta segna il 10-7. Alcuni errori di Lo Bianco e compagne permettono alla UYBA di tornare sul 10-10 (time out di Lucchi che cerca di sbloccare le sue). Si prosegue palla su palla poi Gennari prova a mettere distanza (16-19) e Lucchi ferma tutto ma al rientro in campo Bartsch con una ace e il murone di Gennari, portano la UYBA a +5 (16-21). L’attacco di Gennari e il murone di Stufi significano 24-18 e sei set ball per le farfalle. Piani mette giù il 19-25 ed è tie break.

TIE BREACK – Piani resta in campo al posto di Diouf. Il muro di Orro segna il 4-7 e costringe Lucchi a fermare il gioco. Al rientro in campo Piani segna il punto numero 8 e si cambia il campo. Le padrone di casa iniziano a bombardare le biancorosse sembrano distrarsi (7-8). Pavan commette due erroracci e Orro segna un ace che vale il 7-11. L’errore in difesa della Pomì e l’attacco di Stufi significano vittoria 10-15.

Pomì Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (19-25, 25-17, 25-17, 19-25, 10-15)

Pomì Casalmaggiore: Martinez 10, Cyr, Napodano 1, Sirressi (L), Guiggi 8, Pavan 20, Starcevic, Guerra 15, Zago 1, Lo Bianco 1, Stevanovic 10, Rondon, Zambelli.

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani 6, Stufi 11, Spirito (L), Gennari 17, Dall’Igna, Orro 5, Wilhite ne, Diouf 13, Bartsch 16, Berti 11, Negretti 1, Chausheva, 18 Botezat.

Arbitri: Spinnicchia, Zanussi

Note. Casalmaggiore: battute sbagliate 9, ace 2, muri 10. Busto Arsizio: battute sbagliate 7, ace 5, muri 15.