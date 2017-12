Varese bello ma spuntato, la Varesina strappa lo 0-0

Un punto per parte che non rende giustizia al Varese: il derbyno di Masnago tra i biancorossi e la Varesina finisce a reti bianche e senza troppe emozioni, ma consegna al pubblico di casa una formazione gagliarda, volenterosa e positiva al di là dei limiti cui è costretta dai problemi finanziari e societari.

Galleria fotografica Varese - Varesina 0-0 4 di 26

Alla squadra di Tresoldi, di fatto, manca solo il gol (e forse pure un rigore nel finale di partita) anche perché in avanti il giovane tecnico varesino deve inventare uno schieramento senza avere prime punte a disposizione. Così, con Lercara troppo leggero al centro e con la coppia Melesi e Zazzi (bravi) a dar manforte sui lati, la Varesina ha potuto arroccarsi nella propria area nel tentativo riuscito di limitare i problemi. Rossoblu comunque piuttosto deludenti rispetto invece a un Varese pimpante, capace di cercare il palleggio, il recupero e il possesso palla prolungato.

Segnali incoraggianti per il futuro che però sarà tutto da scrivere a partire dalla situazione societaria e dalle possibili uscite di giocatori anche a gennaio, quando toccherà al calciomercato dei professionisti. La presenza di Sauro Catellani – vedi sotto – a Masnago lascia pensare che in qualche modo Paolo Basile abbia pronto un accordo per evitare cataclismi. Ed è chiaro che nelle settimane a venire questa squadra dovrà necessariamente aggiungere giocatori in attacco, altrimenti si ripeteranno le belle prove senza reti come quella odierna.

COLPO D’OCCHIO

Spalti piuttosto sguarniti a Masnago, dove al freddo di stagione si unisce a tratti anche un vento da Nord piuttosto fastidioso a tagliare il campo. Manto verde però in buone condizioni dopo la nevicata dei giorni scorsi. Unica nota “da derby” uno striscione esposto da alcuni tifosi del Varese: “Noi mangiamo Giovanni Rana”, riferito allo sponsor ospite, il raviolificio “Lo Scoiattolo”. Ultras di casa invece che scelgono il silenzio e non espongono i propri vessilli nel primo tempo, per poi contestare con striscioni la società nella ripresa. In tribuna accanto a Paolo Basile c’è Sauro Catellani, procuratore e manager mantovano che a questo punto pare la spalla trovata dal proprietario del Varese per proseguire la stagione.

CALCIO D’INIZIO

Basile e Catellani

Paolo Tresoldi ha poche frecce al proprio arco (oltre ai giocatori ceduti c’è Repossi ancora squalificato) ma schiera un 4-3-3 piuttosto offensivo, con Morao, Monacizzo e Palazzolo in mediana e con Lercara prima punta affiancato dai guizzanti Melesi e Zazzi.

Sul fronte Varesina mister Marzio offre un modulo simile ma con Shiba leggermente avanzato rispetto a Giovio e Broggi. Oltre al “barbudo” numero 10, è titolare anche l’altro grande ex della gara, Willy Osuji.

IL PRIMO TEMPO

Non è una prima frazione equilibrata quella di Masnago: a fare la partita è sempre il Varese che attacca con costanza, è abile nel recupero palla e ha un possesso decisamente superiore dei rossoblu, schierati spesso in dieci dietro alla sfera. Esterni bloccati per Marzio che bada al sodo e a limitare i pericoli alla porta di Veccarecci. Il portiere venegonese infatti è autore di una sola, vera parata difficile alla mezz’ora: sull’unico corner (guadagnato da Zazzi) c’è un doppio colpo di testa – prima di Ferri e poi di Fratus – respinto con un balzo dal numero uno ospite.

Sarebbe però riduttivo citare solo questo episodio: tra le altre azioni vanno almeno citate la progressione in avvio di Morao (diagonale debole ma fuori di poco) e la conclusione alta da buona posizione di Zazzi messo in moto da una sponda di testa di Melesi.

Rossoblu quasi non pervenuti dalle parti di Bizzi, salvo qualche tentativo nel finale che però non ha creato problemi a Ferri e soci.

LA RIPRESA

Prima a Masnago per Morao – Foto M. Borserini

Dopo un giallo a Monacizzo nei minuti iniziali (era in diffida), la Varesina dà l’impressione di poter guadagnare campo e mettere in difficoltà i biancorossi, impressione che però rimane tale. Bizzi resterà praticamente inoperoso, con la cronaca che registra solo un tentativo di testa di Franzese (subentrato a Giovio) neutralizzato senza alcun problema dal portiere di casa.

Sul fronte opposto, dopo una prevedibile flessione, il Varese torna a fare la partita merito anche di Palazzolo, calato a inizio ripresa ma autore di un’ultima mezz’ora incisiva. Peccato per l’assenza di vere palle gol, salvo una sventola di Fratus troppo centrale per creare problemi.

Nel finale, mentre Marzio cambia diverse carte senza trovare il jolly (il migliore dei suoi è stato un Osuji molto attivo, specie sulla corsa e le ripartenze), Tresoldi può inserire solo Battistello e l’esordiente Ba. Poi, con il recupero alle porte, un tiro di Arca è respinto da un difensore in maniera molto sospetta: dalla tribuna pare fallo di mano, ma quest’ultima forse è aderente al corpo. Proteste di circostanza ma arbitro, ovviamente, irremovibile. Così lo 0-0 è diventato il risultato definitivo, con qualche rimpianto biancorosso di fronte a una Varesina dalla quale ci si attendeva di più.

VARESE – VARESINA 0-0

VARESE (4-3-3): Bizzi; Fratus, Rudi, Ferri, Arca; Morao, Monacizzo, Palazzolo; Melesi (Battistello dal 19′ st), Lercara, Zazzi (Ba dal 37′ st). All. Tresoldi. A disp.: Frigione, Ghidoni, Mondoni, Marcinnò, Balconi, Mauro, M’Zoughi.

VARESINA (4-3-2-1): Veccarecci; Tino, Milianti, Albizzati, Leotta (De Min dal 45′ st); Martinoia (Menga dal 33′ st), Morello, Osuji; Broggi (Vitulli dal 33′ st), Giovio (Franzese dal 13′ st); Shiba. All. Marzio. A disp.: Del Ventisette, Ghidini, Boldini, Castelli, Deodato.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore (Micalizzi e Fine).

NOTE. Giornata fredda e ventosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Martinoia, Monacizzo, Morao, Ba, Milianti. Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 1′ e 4′. Spettatori: 1.100 circa.