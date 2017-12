Varese Calcio, “no” senza rimpianti alla proposta di Mancini

È saltata una delle ipotesi possibili per la cessione in tempi brevi del Varese Calcio, ovvero la proposta avanzata da Benedetto Mancini, già presidente del Latina per un breve periodo.

Mancini, giunto a Varese in tarda serata di ieri – giovedì 14 – alla fine non si è incontrato né con Paolo Basile né con Eugenio Piccolo, il legale che si occupa di vagliare le possibili offerte per rilevare le quote del club biancorosso.

«Mi sarei accollato i debiti dichiarati in cambio delle quote societarie, pensando a una salvezza tranquilla in questa stagione per ripartire meglio nella prossima» è la versione di Mancini, anche se ambienti vicini al Varese sottolineano come la proposta originale fatta all’ex presidente del Latina sia stata poi stravolta da quest’ultimo e sia così diventata non ricevibile.

Pista a questo punto tramontata senza rimpianti da parte del ristretto gruppo di lavoro che fa capo a Paolo Basile che nel frattempo avrebbe provveduto a saldare gli stipendi di ottobre (bonifici tra ieri e oggi). La porta per aiutare il Varese Calcio resta dunque aperta, anche se le cordate che si sono affacciate fino a ora – praticamente tutte da fuori città – non avrebbero rispettato le condizioni richieste (tra cui la certezza di poter sostenere squadra e società fino al termine della stagione sportiva).