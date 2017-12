Varese Calcio, parla Basile: «Aspetto Catellani, altrimenti porto tutto al sindaco»

Continua a non trovare la parole “fine” la situazione societaria del Varese Calcio. Il passaggio del club di piazza De Gasperi nelle mani di Sauro e Fulvio Catellani sembrava cosa fatta, con la presenza di padre e figlio sugli spalti del “Franco Ossola” domenica durante la gara contro la Varesina.

Invece la chiusura della trattativa non è ancora avvenuta e Paolo Basile, vicepresidente biancorosso, ora prova ad affrettare i tempi. «I fatti di domenica (in riferimento agli striscioni “Basile Vattene” apparsi a Masnago, ndr), per me sono una ferita aperta. Non ho mai chiesto nulla e non mi aspettavo queste offese. Uno può anche fare errori, ma sono sempre rimasto al fianco del Varese».

Riguardo alla trattativa con i Catellani, Basile spiega: «Siamo in costante contatto. Per educazione ho deciso di aspettare fino a domani (giovedì, ndr), altrimenti consegnerò tutte le proposte ricevute in questo periodo al sindaco, che farà le sue valutazioni».

L’agente Fifa e il figlio, a quanto pare, stanno limando gli ultimi dettagli. Mossa più che giustificata per conoscere a fondo la situazione economica e strutturale della società e capire quali potrebbero essere i soci in questo progetto, ma che per forza di cose porterà all’allungamento dei tempi necessari per arrivare a siglare l’accordo. Se quella di Basile sarà una mossa per accelerare i tempi lo sapremo nelle prossime ore, ma la stretta di mano definitiva, salvo problemi irrisolvibili, dovrebbe avvenire in un futuro prossimo.

Proprio nelle ultime ore è arrivata un’altra offerta da un personaggio che ha fatto parlare di sé per aver provato nel corso del 2017 ad acquistare numerose squadre. La lista è davvero lunga: Como, Alma Juventus Fano, Fiorentina, Akragas, Lucchese, Treviso, Modena, Pontedera, Benevento, Fiorentina, Livorno, Genoa, Arezzo, Pisa e anche il Chiasso. Tutte, ovviamente, non arrivate a termine. La proposta è stata inviata anche alle testate giornalistiche via mail.