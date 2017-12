Il Varese cambia proprietà: Catellani è presidente

Si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi – giovedì 21 dicembre – la trattativa per la cessione del Varese Calcio.

Con un breve comunicato la società biancorossa annuncia l’avvicendamento sulla principale poltrona del club: da ora il nuovo presidente biancorosso è Sauro Catellani, 64 anni, procuratore ed ex calciatore anche in Serie A (Inter, Verona, Napoli, Udinese…). Nella foto: Catellani – a sin. – insieme a Paolo Basile

La proposta di Catellani era giudicata la più importante e più seria tra quelle arrivate nelle ultime settimane sul tavolo del vicepresidente e proprietario Paolo Basile, che ha condotto la trattativa con l’avvocato di fiducia, Eugenio Piccolo.

Il neo presidente aveva anche assistito alla partita di domenica scorsa contro la Varesina, accanto allo stesso Basile e al figlio Fulvio, direttamente coinvolto nella trattativa. Per il momento il Varese non ha comunicato il nome delle altre persone coinvolte nella società, anche se un’anticipazione (del sito di Gianluca Di Marzio, con firma del giornalista varesino Roberto Prini) parla dell’ingresso nel club di un altro nerazzurro, Graziano Bini, nel ruolo di direttore generale.

Basile: “Felice per la trattativa”

Paolo Basile, raggiunto a caldo dopo l’annuncio ufficiale, spiega: «Sono contento che sia arrivato Catellani, una brava persona che ritengo farà bene con il Varese. La trattativa è durata alcune settimane ma fin dall’inizio mi auguravo che la conclusione fosse questa». Basile rimarrà comunque per il momento in società «per una condizione che ha posto lo stesso presidente; non nego la mia amarezza per la contestazione che ho ricevuto domenica scorsa, però Catellani ha voluto che restassi e quindi rimarrò a disposizione della società almeno fino a giugno».